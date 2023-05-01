Dlaczego creativehub pokazuje VAT dla każdego wariantu produktu?

Gdy użytkownik konfiguruje i wycenia produkty w creativehub, pokazujemy zysk, jaki może osiągnąć na sprzedaży wydruku. Pokazując zysk, przyjmujemy założenie, że od sprzedaży wydruku trzeba będzie naliczyć 20% VAT.

W rzeczywistości jednak nie dodajemy VAT do ceny sprzedaży wydruku – po prostu importujemy cenę do sklepu użytkownika bez żadnych ustawień VAT ani podatku od sprzedaży. Stawki VAT lub podatku od sprzedaży ustawia się w sklepie użytkownika (tam też można ponownie ustawić cenę). Kwota netto pokazywana w creativehub jest więc tylko orientacyjna i wskazuje, jaka byłaby cena netto, gdyby użytkownik musiał odprowadzić 20% VAT. W praktyce to, co faktycznie trzeba zapłacić, zależy od miejsca zamieszkania i kraju, do którego wysyłane są prace, a naliczany VAT należy ustawić na koncie sklepu – niezależnie od tego, czy jest to WIX, Squarespace, Etsy czy Shopify.

Naliczamy VAT od kosztów wydruku, również w zależności od miejsca, do którego wysyłane jest zamówienie. Dla Wielkiej Brytanii jest to 20%, dla UE 19%, a dla reszty świata 0% – przy czym odbiorca może być zobowiązany do zapłaty VAT przy odbiorze, jeśli przesyłka zostanie zatrzymana w urzędzie celnym kraju docelowego (zdarza się to, ale rzadko).