Pakiety Próbek

Każdy zestaw zawiera 11 profesjonalnych papierów typu Fine Art Giclée oraz C-type.

Gdy otrzymasz swój pakiet, przekonasz się, że każdy papier został specjalnie dobrany

do danego obrazu, uwzględniając jego szczególne atrybuty: powłokę, fakturę,

współczynnik odbicia, a także sposób, w jaki prezentuje kolor.