Wzorniki
papierów
Najlepszym sposobem, aby zobaczyć różnicę między profesjonalnymi papierami używanymi w theprintspace, jest zamówienie naszego atrakcyjnego wzornika papierów.
Najlepszym sposobem, aby zobaczyć różnicę między profesjonalnymi papierami używanymi w theprintspace, jest zamówienie naszego atrakcyjnego wzornika papierów.
Każdy zestaw zawiera 11 profesjonalnych papierów typu Fine Art Giclée oraz C-type.
Gdy otrzymasz swój pakiet, przekonasz się, że każdy papier został specjalnie dobrany
do danego obrazu, uwzględniając jego szczególne atrybuty: powłokę, fakturę,
współczynnik odbicia, a także sposób, w jaki prezentuje kolor.
Wzornik papierów do ilustracji zawiera selekcję pięknych, ręcznie rysowanych i malowanych obrazów z szerokim zakresem tematycznym i kolorystycznym. Przedstawione są na papierze, który według nas najlepiej pasuje do kolorystyki, nastroju oraz detali danego obrazu.
18€Zamów teraz
Wzornik papierów dedykowanych fotografii obejmuje szeroki wybór intrygujących obrazów, od portretów po pejzaże, prezentujących gamę detali. Papiery zostały dobrane ze względu na kolorystykę, nastrój i detale danej fotografii.
18€Zamów teraz
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