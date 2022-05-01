Jakie zdjęcia produktu importują się do mojego sklepu?

Gdy importujesz produkty do sklepu, masz możliwość zaimportowania zdjęcia poglądowego w skali tego produktu, aby klienci mogli lepiej wyobrazić sobie pracę.

Istnieją dwa rodzaje zdjęć poglądowych, które importujemy w zależności od rozmiaru pracy. Oto one:

Dłuższy bok – do 508 mm (20 cali)

Jeśli dłuższy bok wydruku ma mniej niż 508 mm (20 cali), importujemy to zdjęcie:

Dłuższy bok – powyżej 508 mm (20 cali)

Jeśli dłuższy bok wydruku ma więcej niż 508 mm (20 cali), importujemy to zdjęcie:

Możesz usunąć te zdjęcia poglądowe i zastąpić je własnymi. Nie wpłynie to na przekazanie zamówienia do naszego systemu produkcyjnego.