Jaki jest maksymalny rozmiar wydruku w dropshippingu?

Pamiętając o ograniczeniach twojego pliku do druku, możesz sprzedawać przez swoją stronę wydruki artystyczne w dowolnym rozmiarze, aż do maksymalnych rozmiarów obsługiwanych przez nasze drukarki. Są one następujące:

Maksymalne rozmiary odbitek fotograficznych

Na wszystkich naszych cyfrowych papierach fotograficznych (Fuji Matt, Fuji Gloss, Fuji Pearl i Fuji Flex) możesz drukować do 127 cm (50 cali) szerokości i dowolnej długości.

Maksymalne rozmiary druków giclée