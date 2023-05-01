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Jaki jest maksymalny rozmiar wydruku w dropshippingu?

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Pamiętając o ograniczeniach twojego pliku do druku, możesz sprzedawać przez swoją stronę wydruki artystyczne w dowolnym rozmiarze, aż do maksymalnych rozmiarów obsługiwanych przez nasze drukarki. Są one następujące:

Maksymalne rozmiary odbitek fotograficznych

  • Na wszystkich naszych cyfrowych papierach fotograficznych (Fuji Matt, Fuji Gloss, Fuji Pearl i Fuji Flex) możesz drukować do 127 cm (50 cali) szerokości i dowolnej długości.

Maksymalne rozmiary druków giclée

  • Maksymalna szerokość dla papierów Hahnemühle German Etching, Ilford Cotton Textured, Canson Baryta, Hahnemühle Bamboo i Hahnemühle Pearl wynosi 110,5 cm (43,5 cala).
  • Pozostałe papiery giclée, w tym Epson Semi-Gloss i Hahnemühle Photo Rag, można drukować do 151 cm (59,5 cala) szerokości.
Zaktualizowano październik 2026

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