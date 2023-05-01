Jaki jest maksymalny rozmiar wydruku w dropshippingu?

Pamiętając o ograniczeniach twojego pliku do druku, możesz sprzedawać przez swoją stronę wydruki artystyczne w dowolnym rozmiarze, aż do maksymalnych rozmiarów obsługiwanych przez nasze drukarki. Są one następujące:
Maksymalne rozmiary odbitek fotograficznych
- Na wszystkich naszych cyfrowych papierach fotograficznych (Fuji Matt, Fuji Gloss, Fuji Pearl i Fuji Flex) możesz drukować do 127 cm (50 cali) szerokości i dowolnej długości.
Maksymalne rozmiary druków giclée
- Maksymalna szerokość dla papierów Hahnemühle German Etching, Ilford Cotton Textured, Canson Baryta, Hahnemühle Bamboo i Hahnemühle Pearl wynosi 110,5 cm (43,5 cala).
- Pozostałe papiery giclée, w tym Epson Semi-Gloss i Hahnemühle Photo Rag, można drukować do 151 cm (59,5 cala) szerokości.