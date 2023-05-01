Co stanie się, gdy nakład edycji limitowanej zostanie wyprzedany?

Dowiedz się, co się stanie, gdy produkt skonfigurowany jako edycja limitowana zostanie wyprzedany.

Czy ilość edycji limitowanej w creativehub jest zsynchronizowana z Shopify?

Ilość edycji limitowanych będą wyświetlane w Shopify jako „ilość w magazynie” („stock quantity”). Liczby te są zsynchronizowane, więc gdy sprzedajesz produkt z limitowanej edycji, ilość dostępnych wydruków w Shopify zmniejszy się, a produkt z limitowanej edycji zostanie odznaczony w creativehub.

Dostępna liczba wydruków w magazynie („stock quantity”) nie jest zablokowana na stałe w Shopify. Jeśli zmienisz ilość, pozostanie ona bez zmian w creativehub. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że ilość towaru odzwierciedla ustawienia zastosowane w creativehub.

Co się stanie, jeśli limitowana edycja zostanie wyprzedana?

Kiedy edycja limitowana zostanie wyprzedana, klienci nie będą mogli kupić w Shopify więcej wydruków z tej edycji, chyba że zdecydujesz się wypuścić inny zestaw produktów z tej edycji limitowanej.

Gdy wszystkie kopie wydruku z danej edycji zostaną wyprzedane, zazwyczaj pojawi się grafika z Shopify. Dzięki temu Twoi klienci są informowani na bieżąco. Zobacz przykład poniżej.