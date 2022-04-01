Jak przesłać spersonalizowaną wkładkę i dodać ją do produktów?

Spersonalizowane wkładki – przegląd

Do zamówień dropshippingowych twoich klientów możesz dołączyć spersonalizowaną wkładkę, list do kupującego lub podziękowanie. Umożliwiamy to, pozwalając ci przesłać plik PDF w formacie A4 z własnym projektem, który wydrukujemy razem z zamówieniem.

Do każdego wariantu wydruku możesz przypisać 1 wkładkę/list. Jeśli klient zamówi kilka wydruków z tym samym listem, do paczki dołączymy tylko jeden egzemplarz.

Za tę usługę pobieramy opłatę około 2,50 € (2,75 $) za każdą unikalną wysłaną wkładkę.

Oto jak dodać spersonalizowane wkładki na koncie creativehub:

Krok 1: Prześlij plik PDF

Kliknij ikonę profilu w prawym górnym rogu, aby otworzyć główne menu ustawień Wybierz „Art store settings” z menu rozwijanego Wybierz „Brand settings” z menu po lewej stronie

Przewiń na dół strony do sekcji „Letter to buyer” (list do kupującego)

Kliknij „Upload” (prześlij), aby dodać wkładkę dla klienta. (Uwaga: akceptujemy wyłącznie pliki PDF) Możesz przesłać kilka projektów, a także ustawić domyślny list do kupującego

Krok 2: Przypisz wkładkę do plików z wydrukami

Przejdź do strony „Files” (pliki) Wybierz pliki, które chcesz sprzedawać jako wydruki artystyczne na swojej stronie – zaznacz je za pomocą pola wyboru w lewym górnym rogu podglądu każdego pliku. Następnie kliknij „Sell as print” (sprzedaj jako wydruk) w opcjach po prawej stronie

Jeśli nie masz jeszcze zaktualizowanych ustawień sprzedaży produktów, możesz to zrobić teraz z pomocą tego artykułu. Po zaktualizowaniu ustawień sprzedaży wybierz list, który chcesz dołączyć do zamówienia. W sekcji „Letter to buyer” w prawym górnym rogu strony wybierz plik PDF z listy rozwijanej. Jeśli w „Brand settings” ustawiono domyślny plik PDF (krok 1), ta wkładka będzie już wstępnie wybrana w sekcji wkładek.

Możesz teraz sprzedawać wydruki wraz ze spersonalizowanym listem do kupującego. Aby zmienić lub usunąć wkładkę, wróć do listy rozwijanej z poprzedniego kroku i wprowadź zmiany.

Inne opcje brandingu

Chcesz umieścić swój branding na opakowaniach zamówień dropshippingowych? Żaden problem! Skorzystaj z tego krótkiego przewodnika, aby skonfigurować branding opakowań.