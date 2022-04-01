Jak przesłać spersonalizowaną wkładkę i dodać ją do produktów?

Spersonalizowane wkładki – przegląd
Do zamówień dropshippingowych twoich klientów możesz dołączyć spersonalizowaną wkładkę, list do kupującego lub podziękowanie. Umożliwiamy to, pozwalając ci przesłać plik PDF w formacie A4 z własnym projektem, który wydrukujemy razem z zamówieniem.
Do każdego wariantu wydruku możesz przypisać 1 wkładkę/list. Jeśli klient zamówi kilka wydruków z tym samym listem, do paczki dołączymy tylko jeden egzemplarz.
Za tę usługę pobieramy opłatę około 2,50 € (2,75 $) za każdą unikalną wysłaną wkładkę.
Oto jak dodać spersonalizowane wkładki na koncie creativehub:
Krok 1: Prześlij plik PDF
- Kliknij ikonę profilu w prawym górnym rogu, aby otworzyć główne menu ustawień
- Wybierz „Art store settings” z menu rozwijanego
- Wybierz „Brand settings” z menu po lewej stronie
- Przewiń na dół strony do sekcji „Letter to buyer” (list do kupującego)
- Kliknij „Upload” (prześlij), aby dodać wkładkę dla klienta. (Uwaga: akceptujemy wyłącznie pliki PDF)
- Możesz przesłać kilka projektów, a także ustawić domyślny list do kupującego
Krok 2: Przypisz wkładkę do plików z wydrukami
- Przejdź do strony „Files” (pliki)
- Wybierz pliki, które chcesz sprzedawać jako wydruki artystyczne na swojej stronie – zaznacz je za pomocą pola wyboru w lewym górnym rogu podglądu każdego pliku. Następnie kliknij „Sell as print” (sprzedaj jako wydruk) w opcjach po prawej stronie
- Jeśli nie masz jeszcze zaktualizowanych ustawień sprzedaży produktów, możesz to zrobić teraz z pomocą tego artykułu.
- Po zaktualizowaniu ustawień sprzedaży wybierz list, który chcesz dołączyć do zamówienia.
- W sekcji „Letter to buyer” w prawym górnym rogu strony wybierz plik PDF z listy rozwijanej. Jeśli w „Brand settings” ustawiono domyślny plik PDF (krok 1), ta wkładka będzie już wstępnie wybrana w sekcji wkładek.
- Możesz teraz sprzedawać wydruki wraz ze spersonalizowanym listem do kupującego. Aby zmienić lub usunąć wkładkę, wróć do listy rozwijanej z poprzedniego kroku i wprowadź zmiany.
Inne opcje brandingu
Chcesz umieścić swój branding na opakowaniach zamówień dropshippingowych? Żaden problem! Skorzystaj z tego krótkiego przewodnika, aby skonfigurować branding opakowań.