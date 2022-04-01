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Jak przesłać spersonalizowaną wkładkę i dodać ją do produktów?

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Spersonalizowane wkładki – przegląd

Do zamówień dropshippingowych twoich klientów możesz dołączyć spersonalizowaną wkładkę, list do kupującego lub podziękowanie. Umożliwiamy to, pozwalając ci przesłać plik PDF w formacie A4 z własnym projektem, który wydrukujemy razem z zamówieniem.

Do każdego wariantu wydruku możesz przypisać 1 wkładkę/list. Jeśli klient zamówi kilka wydruków z tym samym listem, do paczki dołączymy tylko jeden egzemplarz.

Za tę usługę pobieramy opłatę około 2,50 € (2,75 $) za każdą unikalną wysłaną wkładkę.

Oto jak dodać spersonalizowane wkładki na koncie creativehub:

Krok 1: Prześlij plik PDF

  1. Kliknij ikonę profilu w prawym górnym rogu, aby otworzyć główne menu ustawień
  2. Wybierz „Art store settings” z menu rozwijanego
  3. Wybierz „Brand settings” z menu po lewej stronie
  1. Przewiń na dół strony do sekcji „Letter to buyer” (list do kupującego)
  1. Kliknij „Upload” (prześlij), aby dodać wkładkę dla klienta. (Uwaga: akceptujemy wyłącznie pliki PDF)
  2. Możesz przesłać kilka projektów, a także ustawić domyślny list do kupującego

Krok 2: Przypisz wkładkę do plików z wydrukami

  1. Przejdź do strony „Files” (pliki)
  2. Wybierz pliki, które chcesz sprzedawać jako wydruki artystyczne na swojej stronie – zaznacz je za pomocą pola wyboru w lewym górnym rogu podglądu każdego pliku. Następnie kliknij „Sell as print” (sprzedaj jako wydruk) w opcjach po prawej stronie
  1. Jeśli nie masz jeszcze zaktualizowanych ustawień sprzedaży produktów, możesz to zrobić teraz z pomocą tego artykułu.
  2. Po zaktualizowaniu ustawień sprzedaży wybierz list, który chcesz dołączyć do zamówienia.
  3. W sekcji „Letter to buyer” w prawym górnym rogu strony wybierz plik PDF z listy rozwijanej. Jeśli w „Brand settings” ustawiono domyślny plik PDF (krok 1), ta wkładka będzie już wstępnie wybrana w sekcji wkładek.
  1. Możesz teraz sprzedawać wydruki wraz ze spersonalizowanym listem do kupującego. Aby zmienić lub usunąć wkładkę, wróć do listy rozwijanej z poprzedniego kroku i wprowadź zmiany.

Inne opcje brandingu

Chcesz umieścić swój branding na opakowaniach zamówień dropshippingowych? Żaden problem! Skorzystaj z tego krótkiego przewodnika, aby skonfigurować branding opakowań.

Zaktualizowano październik 2026

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