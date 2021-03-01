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Jak skonfigurować swoje konto, aby sprzedawać sztukę online?

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Dowiedz się, jakie informacje potrzebujesz dodać do swojego konta creativehub, aby zacząć sprzedawać wydruki online, w tym logo, podpis oraz metodę płatności. 

Twój „Sklep ze sztuką” 

„Sklep z dziełami sztuki” na koncie creativehub to miejsce, gdzie znajdziesz ustawienia dotyczące śledzenia w czasie rzeczywistym Twojej sprzedaży wydruków online. Uwaga: jest to odrębna strona, która nie jest sklepem Shopify.

Aby znaleźć swój sklep z dziełami sztuki, najpierw zaloguj się do creativehub, a następnie kliknij ikonę profilu w prawym górnym rogu strony. Z rozwijanego menu wybierz „Ustawienia sklepu z dziełami sztuki”. 

Branding oraz informacje dotyczące sklepu

Nasze usługi charakteryzują się tak zwaną „white label”, co oznacza, że Twoje zamówienia ​​wysyłamy do klientów w niemarkowych opakowaniach. 

Na etykiecie wysyłkowej możesz również umieścić własne dane sklepu oraz logo. Aby to zrobić, wypełnij pola „Branding i informacje o sklepie” w „Ustawieniach sklepu”, znajdujących się w menu Twojego sklepu („Ustawienia sklepu z dziełami sztuki)”.

Edycje limitowane i podpisy

Używając creativehub możesz sprzedawać wydruki artystyczne w limitowanych edycjach. Sprzedaż limitowanych edycji będzie obejmowała certyfikat autentyczności, który jest wysyłany do kupującego wraz z zamówieniem. 

Aby certyfikat był ważny, musisz określić, kto jest autorem danego wydruku artystycznego. W większości przypadków będziesz to Ty, ale jeśli sprzedajesz w imieniu innej osoby, możesz podać jej dane. 

Certyfikat zawiera pole na podpis cyfrowy, który powinien odpowiadać nazwisku artysty/-ki.

Branding dla certyfikatów

Oprócz nazwiska i podpisu artysty certyfikat autentyczności może zawierać na przykład Twoje logo. 

Karta płatnicza do realizacji zamówienia

Kiedy dokonujesz sprzedaży w Shopify, całkowita płatność od kupującego jest wpłacana bezpośrednio na Twoje konto Shopify. 

Następnie obciążymy Cię kosztami produkcji za pośrednictwem Twojego konta creativehub. W związku z tą płatnością wymagana jest karta płatnicza, którą możesz dodać na stronie „Ustawienia płatności” w „Ustawieniach sklepu z dziełami sztuki”. 

Zaktualizowano 9 listopada 2022

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