Dlaczego Shopify to najlepsza platforma do sprzedaży sztuki

Spośród 6 platform, z którymi creativehub integruje się w celu realizacji sprzedaży sztuki, Shopify oferuje najlepsze rozwiązania e-commerce dla sprzedawców pod względem konwersji i ułatwiania sprzedaży.

Funkcje Shopify

Poniżej kilka funkcji i korzyści, dzięki którym Shopify jest najlepszą platformą e-commerce:

Proces zakupowy jest sprawniejszy i cieszy się szerokim zaufaniem, co przekłada się na wyższą konwersję. System płatności Shopify „Shopify Pay” sprawia, że jeśli klient dokonał już zakupu w dowolnym innym sklepie Shopify, jego dane są zapisane i może kupić jednym kliknięciem, co znów poprawia konwersję. Koszyk oferuje automatyczne e-maile o porzuconym koszyku. Zapisują one zawartość koszyka i pozwalają dokończyć zakup jednym kliknięciem w późniejszym terminie. To jedyna integracja, która pozwala nam automatycznie dodawać numery śledzenia do zamówienia i oznaczać je jako „fulfilled” (zrealizowane), czyli jeszcze mniej pracy przy zarządzaniu zamówieniami. Możesz zbierać adresy e-mail do marketingu z wbudowaną zgodnością z RODO. Tworzone są profile „Customers” (klienci), które śledzą powtórne zakupy i zachowania. Shopify natywnie oferuje wiele kanałów sprzedaży, np. platformy społecznościowe. Produkty możesz przypisywać do kanałów. Opcje wysyłki są o wiele łatwiejsze w zarządzaniu: możesz ustawiać stawki wysyłki według lokalizacji, różne ceny wysyłki dla różnych produktów oraz korzystać z profili wysyłki creativehub. Integracje z innymi platformami są znacznie lepsze, np. z Instagramem czy sklepami TikTok, a bezproblemowa sprzedaż społecznościowa jest naprawdę ważna dla przyszłości. 6 tys. aplikacji w sklepie z aplikacjami. Wiele z nich pomaga w up-sellingu i remarketingu. Są też świetne aplikacje do zarządzania stanem magazynowym, dzięki którym połączone edycje zaimportowane z creativehub korzystają z tej samej puli egzemplarzy w twoim sklepie Shopify. Shopify Markets umożliwia geolokalizację klientów, czyli dostosowanie waluty i języka. Ceny w każdej walucie można ustalić na stałe, aby kursy wymiany nie wpływały na wyświetlaną cenę. Funkcja ta pozwala też wybrać, z jakich krajów klienci mogą kupować, nawet na poziomie pojedynczego produktu. Wbudowana analityka Shopify daje głęboki wgląd w zachowania klientów i trendy produktowe, co może wspierać przyszłą sprzedaż wydruków i marketing. To najłatwiejsza w obsłudze platforma pod względem funkcjonalności strony i sklepu, zarówno dla sprzedawcy, jak i dla klienta. Dodawanie produktów jest bezpłatne – bez ukrytych opłat. Płacisz za subskrypcję i prowizję od płatności kartą.

Kluczowe statystyki

Shopify to wiodąca i najlepiej finansowana platforma, co oznacza więcej środków na rozwój jej funkcjonalności. Oto kilka kluczowych statystyk Shopify:

Świetna i szybko reagująca obsługa klienta

80% naszych najlepszych sprzedawców korzysta z Shopify

Z Shopify korzystają niektóre z wiodących marek na świecie

Druga największa platforma po Amazonie

Transakcje o wartości około 13 mln € (14 mln $) co godzinę

4 mln sprzedawców Shopify

Co 14 sekund pierwszą sprzedaż realizuje kolejny nowy sprzedawca Shopify

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