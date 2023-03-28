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Czym jest DDP i jak opłacić z góry podatek za klienta?

Możesz zdecydować się na opłacenie z góry podatku od sprzedaży w kraju docelowym, do którego wysyłasz. Nazywa się to Delivery Duty Paid (DDP). Opcja jest dostępna dla 6 krajów: Australii, Kanady, Norwegii, Nowej Zelandii, Islandii i Szwajcarii. Aby dowiedzieć się więcej o stawkach DDP, zobaczyć przykłady i sprawdzić, jak są one naliczane przy realizacji zamówienia, przeczytaj ten artykuł.

Aby włączyć DDP, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się na swoje konto creativehub i
  2. Przejdź do „Art store settings” (ustawienia sklepu)
  3. Wybierz „Pre-pay delivery duties” (opłać z góry cła i podatki) z menu po lewej stronie
  4. Aktywuj kraje, dla których chcesz włączyć DDP
Zaktualizowano październik 2026

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