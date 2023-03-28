Czym jest DDP i jak opłacić z góry podatek za klienta?

Możesz zdecydować się na opłacenie z góry podatku od sprzedaży w kraju docelowym, do którego wysyłasz. Nazywa się to Delivery Duty Paid (DDP). Opcja jest dostępna dla 6 krajów: Australii, Kanady, Norwegii, Nowej Zelandii, Islandii i Szwajcarii. Aby dowiedzieć się więcej o stawkach DDP, zobaczyć przykłady i sprawdzić, jak są one naliczane przy realizacji zamówienia, przeczytaj ten artykuł.

Aby włączyć DDP, wykonaj następujące kroki: