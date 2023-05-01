Jak ręcznie zamówić produkty dropshippingowe w creativehub

Wprowadzenie

Nasza usługa dropshippingu umożliwia automatyczną realizację sprzedaży wydruków z twojego sklepu internetowego dzięki naszym integracjom typu plug-and-play. Możesz jednak także zamawiać produkty dropshippingowe i wysyłać je na wybrany adres bezpośrednio z creativehub.

Aby korzystać z tej funkcji, nie musisz mieć sklepu internetowego połączonego z creativehub. Oznacza to, że każdy może zamówić wydruki artystyczne z dostawą bezpośrednio do swoich klientów, wraz z naszymi gotowymi ramami, certyfikatami edycji limitowanej, podpisami i numerami edycji na wydrukach, spersonalizowanymi wkładkami oraz opakowaniem z brandingiem.

Aby złożyć ręczne zamówienie dropshippingowe, najpierw musisz skonfigurować swoje produkty z wydrukami. Pomoże ci w tym ten przewodnik krok po kroku.

Jak zamówić

Ważne: jeśli złożysz ręczne zamówienie na produkt z edycji limitowanej, który sprzedajesz także przez sklep internetowy, musisz zaktualizować stan magazynowy w sklepie, aby uwzględnić tę ręczną sprzedaż.

Krok 1

Kliknij nazwę swojego konta, aby otworzyć opcje konta Przejdź do „Art store settings” (ustawienia sklepu) z menu rozwijanego Kliknij „Product list” (lista produktów) w menu po lewej stronie

Krok 2

Wybierz produkt, którego wariant chcesz zamówić Kliknij „Order details” (szczegóły zamówienia) w wyskakującym okienku w prawym dolnym rogu

Krok 3

Dodaj wariant, który chcesz zamówić, za pomocą przycisków +/- Kliknij „Order” (zamów), gdy chcesz przejść do kasy

Krok 4

Uzupełnij dane swojego klienta. Koszt całkowity to koszt produktu plus dostawa i VAT (jeśli dotyczy). Więcej informacji znajdziesz w tym artykule Aby sfinalizować zamówienie, kliknij „Order” (zamów)

Krok 5

Ręczne zamówienia dropshippingowe są opłacane natychmiast i od razu trafiają do produkcji. Na liście realizacji zamówień mają one wpis „n/a” (nie dotyczy) w kolumnie „store order number” (numer zamówienia w sklepie), co pozwala odróżnić je od zamówień złożonych w twoim sklepie: