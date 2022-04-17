Brak e-maila z numerem śledzenia zamówienia klienta

Gdy wysyłamy zamówienie twojego klienta, przesyłamy e-mail z informacjami o śledzeniu przesyłki. Czasami takie e-maile są blokowane przez filtry antyspamowe.

Zamiast tego zaloguj się na swoje konto creativehub i przejdź do „Art store settings” (ustawienia sklepu) > „Store fulfilment” (realizacja zamówień sklepu). Wybierz zakres dat zamówień, które chcesz przejrzeć – znajdziesz tam informacje o śledzeniu przesyłek oraz faktury.

Te informacje możesz też pobrać jako plik CSV, np. do zarządzania zamówieniami lub do księgowości: