Kiedy moja sprzedaż pojawi się na koncie creativehub?

Twoje zamówienia dropshippingowe trafiają do naszego systemu dzień po tym, jak pojawią się w twoim sklepie. Oto dlaczego:

Wszystkie zamówienia z danego dnia są wysyłane do naszego systemu produkcyjnego po północy tego dnia. Oznacza to, że jeśli 2 maja sprzedasz ze swojej strony 10 produktów, wszystkie te zamówienia zostaną przesłane do naszego systemu produkcyjnego po północy 2 maja. Tak samo dzieje się, gdy w danym dniu sprzedasz tylko 1 produkt.

Ten proces pozwala zgrupować wiele zamówień w jedno obciążenie za koszty realizacji, dzięki czemu sprzedawca jest obciążany tylko raz dziennie.

Dowiedz się, jak przeglądać zamówienia dropshippingowe w creativehub, tutaj.