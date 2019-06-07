Jaki papier wybrać? C-type vs Fine Art & Giclée
Wybór odpowiedniego papieru jest niezwykle ważny. Poniżej znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci wybrać odpowiedni papier. Chcesz zobaczyć nasze papiery na żywo? Zamów wzornik papierów i sprawdź ich jakość.
Przygotowanie pliku do druku
Stworzenie możliwie najlepszego pliku jest kluczowe. Pamiętaj, aby przed zapisaniem obrazu, sprawdzić jego rozmiar i rozdzielczość.
Zamawianie online
Nasz prosty w użyciu system do wgrywania obrazów pozwala przechowywać pliki w creativehub. Dzięki temu, jeśli chcesz ponownie wydrukować obrazy, nie musisz wgrywać ich za każdym razem od nowa.
|PIKSELE
|MEGAPIKSELE
|12 x 10IN
305x254
|14 x 11IN
356x279
|20 x 16IN
508x406
|20 x 24 in
508x610
|30 x 20 in
762x508
|30 x 40 in
762x1016
|60 x 40 in
1524x1016
|1600 x 1200
|2mp
|2048 x 1536
|3mp
|2046 x 1632
|4mp
|2095 x 1944
|5mp
|3008 x 2000
|6mp
|3072 x 2304
|7mp
|3504 x 2336
|8mp
|3488 x 2616
|9mp
|3872 x 2704
|10mp
|4064 x 2704
|11mp
|4330 x 2887
|12.5mp
|4974 x 3318
|16.5mp
|4904 x 3678
|18mp
|5612 x 3742
|21mp
|5488 x 4145
|22mp
|6708 x 4474
|30mp
|film 35 mm
|film 6x6 cm
|film 6x4,5 cm
|5x4in film
|10x8in film
Ta konfiguracja daje najwyższą jakość.
Różnica jakości, którą można zauważyć tylko na dużych wydrukach. Ta konfiguracja zapewnia znakomitą jakość obrazu.
Lepsza jakość od akceptowalnej, ale nie znakomita. Ta wartość zapewni przyzwoity wydruk fotograficzny.
Dobra jakość druku, którą większość fotografów(-ek) uznałaby za wystarczającą.
Niska rozdzielczość dla dużych wydruków powoduje niepożądaną jakość. Brak ostrości i detali. Jakość ta może być akceptowalna przy małym wydruku.
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