Jak dodać marginesy do produktów w creativehub?

Marginesy możesz dodać do wydruków podczas stosowania ustawień sprzedaży do pliku w creativehub.

Wybierz wydruk, do którego chcesz dodać marginesy Kliknij „Sell as print” (sprzedaj jako wydruk) w opcjach po prawej stronie

Tutaj możesz tworzyć swoje produkty. Kliknij przycisk „Add print size” (dodaj rozmiar wydruku).

Jesteś teraz na ekranie konfiguracji produktów. Z listy rozwijanej wybierz „custom size (print only)” (rozmiar niestandardowy, sam wydruk)

Uzupełnij wymagany rozmiar wydruku i dane marginesów.

Po zakończeniu kliknij „Save” (zapisz).