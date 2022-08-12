Jak dodać marginesy do produktów w creativehub?

Marginesy możesz dodać do wydruków podczas stosowania ustawień sprzedaży do pliku w creativehub.
- Wybierz wydruk, do którego chcesz dodać marginesy
- Kliknij „Sell as print” (sprzedaj jako wydruk) w opcjach po prawej stronie
Tutaj możesz tworzyć swoje produkty. Kliknij przycisk „Add print size” (dodaj rozmiar wydruku).
Jesteś teraz na ekranie konfiguracji produktów. Z listy rozwijanej wybierz „custom size (print only)” (rozmiar niestandardowy, sam wydruk)
Uzupełnij wymagany rozmiar wydruku i dane marginesów.
Po zakończeniu kliknij „Save” (zapisz).