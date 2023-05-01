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Zamówienie nie dotarło do klienta – czy zaginęło w transporcie?

Jeśli wydruki zaginą w transporcie, ponownie wydrukujemy zamówienie i wyślemy je do twojego klienta na nasz koszt.

Za zaginięcie w transporcie uznajemy brak zmian w statusie śledzenia przesyłki przez liczbę dni podaną w poniższej tabeli:

Kraj dostawyWysyłka pocztowa (dni robocze bez aktualizacji)Wysyłka kurierska (dni robocze bez aktualizacji)
Wielka Brytania83
Niemcy83
Europa (UE)145
Europa (EOG & CH)145
Ameryka Północna (USA, Kanada)nie dotyczy7
Reszta światanie dotyczy10
Zaktualizowano październik 2026

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