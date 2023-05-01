Zamówienie nie dotarło do klienta – czy zaginęło w transporcie?

Jeśli wydruki zaginą w transporcie, ponownie wydrukujemy zamówienie i wyślemy je do twojego klienta na nasz koszt.
Za zaginięcie w transporcie uznajemy brak zmian w statusie śledzenia przesyłki przez liczbę dni podaną w poniższej tabeli:
|Kraj dostawy
|Wysyłka pocztowa (dni robocze bez aktualizacji)
|Wysyłka kurierska (dni robocze bez aktualizacji)
|Wielka Brytania
|8
|3
|Niemcy
|8
|3
|Europa (UE)
|14
|5
|Europa (EOG & CH)
|14
|5
|Ameryka Północna (USA, Kanada)
|nie dotyczy
|7
|Reszta świata
|nie dotyczy
|10