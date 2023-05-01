Jakie koszty obejmuje pozycja „Your cost”?

Podczas konfigurowania wariantów produktu z wydrukiem w creativehub zobaczysz kolumnę „Your cost” (twój koszt). Jest to łączny koszt wariantu, na który składają się:

Zawarte w „Your cost”

Niezawarte w „Your cost”

Pamiętaj, że jeśli korzystasz z Shopify, ta wartość zostanie zaimportowana do magazynu produktów Shopify. Klienci jej nie widzą.