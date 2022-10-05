Dlaczego kody SKU produktów zmieniły się na SKU Squarespace?

Gdy importujesz produkty do Squarespace, otrzymują one kod SKU creativehub, który jest identyfikatorem służącym nam do pobierania zamówień do systemu produkcyjnego.

Jeśli proces importu został wykonany poprawnie, ale twoje produkty w Squarespace mają kody SKU Squarespace, które rozpoznasz po prefiksie SQ (np. SQ6826241), oznacza to, że produkt został nieprawidłowo wystawiony na sprzedaż na twojej stronie.

Są dwie możliwe przyczyny:

Pierwsza: usunięto informacje o wariancie „print only” (sam wydruk) lub „frames” (ramy). Squarespace resetuje wtedy kod SKU do własnego kodu SKU Squarespace. Jeśli tak się stało, koniecznie dodaj ponownie kod SKU creativehub, bo inaczej nie otrzymamy twoich zamówień.

Druga: zaimportowany produkt został zaznaczony („Select”), a następnie kliknięto „Add product” (dodaj produkt). To nie wystawia produktu na sprzedaż na stronie, lecz tworzy ręcznie dodany produkt, który otrzymuje kod SKU Squarespace.