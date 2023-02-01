Dlaczego nie mogę połączyć sklepu WooCommerce z creativehub?

W odróżnieniu od naszych pozostałych integracji, takich jak Shopify & Squarespace, WooCommerce (WordPress) to samodzielnie hostowany system open source, a więc środowisko mniej kontrolowane.

Nasza integracja z WooCommerce jest w pełni funkcjonalna, jednak z powyższego powodu na twojej stronie WordPress mogą występować nietypowe ustawienia, które powodują konflikty z naszym procesem łączenia.

Jeśli nie możesz połączyć sklepu WooCommerce, spróbuj następujących 2 rzeczy:

Ustawienia bezpieczeństwa serwera

Jeśli korzystasz z zewnętrznej usługi bezpieczeństwa, np. Cloudflare, prawdopodobnie blokuje ona komunikację z naszego serwera przez mechanizm wykrywania botów lub podobny. Możesz dodać wyjątek dla naszego serwera, co powinno umożliwić nawiązanie połączenia. Nasz adres IP to: 20.50.149.65

Ustawienia bezpośrednich odnośników

W ustawieniach WordPress/WooCommerce zmień ustawienia bezpośrednich odnośników (Permalink Settings) z „Prosty” na „Nazwa wpisu”: