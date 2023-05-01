Czy mogę dostosowywać produkty w swoim sklepie?

Dowiedz się, co możesz zmienić w ustawieniach swoich produktów w sklepie Shopify, po zaimportowaniu ich z Twojego konta na theprintspace/creativehub.

Dostosowanie Twoich produktów w Shopify

Po zaimportowaniu Twouch produktów do Shopify, będa one gotowe do wystawienia na sprzedaż.

Masz tutaj pełną kontrolę nad odpowiednim dostosowaniem listy dostępnych produktów w samym Shopify, w tym nazwy, opisów, zdjęć, cen oraz innych ustawień.

Należy jednak zwrócić uwagę na te ważne punkty: