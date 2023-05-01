Czy mogę dostosowywać produkty w swoim sklepie?

Dowiedz się, co możesz zmienić w ustawieniach swoich produktów w sklepie Shopify, po zaimportowaniu ich z Twojego konta na theprintspace/creativehub.
Dostosowanie Twoich produktów w Shopify
Po zaimportowaniu Twouch produktów do Shopify, będa one gotowe do wystawienia na sprzedaż.
Masz tutaj pełną kontrolę nad odpowiednim dostosowaniem listy dostępnych produktów w samym Shopify, w tym nazwy, opisów, zdjęć, cen oraz innych ustawień.
Należy jednak zwrócić uwagę na te ważne punkty:
- Cena: jeśli zmienisz cenę detaliczną w Shopify, nasza opłata za koszt druku pozostanie taka sama.
Masz możliwość obniżenia ceny detalicznej wydruku do mniejszej od kosztu druku, który pobieramy, ale oznacza to, że możesz stracić pieniądze na sprzedaży. Za zarządzanie dochodów odpowiada sprzedawca.
- Edycje limitowane: jeśli masz włączone ustawienia edycji limitowanej na creativehub, będzie to wyświetlane jako ilość dostępna w magazynie („stock quantity”) Shopify. Te liczby są zsynchronizowane, więc gdy sprzedasz wydruk z limitowanej edycji, zapasy automatycznie zmniejszają się w Shopify, a jeden produkt z limitowanej edycji zostanie odznaczony na creativehub.
„Ilość zapasu” („stock quantity”) nie jest zapisany na stałe w Shopify. Jeśli edytujesz ten numer, nie ulegnie on zmianie w creativehub. Obowiązkiem sprzedawcy jest upewnienie się, że ilość towaru odzwierciedla ustawienia zastosowane w creativehub.
Jeśli zmienisz go przypadkowo, nowy import produktu zresetuje stan zapasu, aby odpowiadał temu, co jest zapisane w creativehub.
- Kod SKU: kod SKU również nie jest zapisany na stałe. Jeśli kod SKU zostanie zmieniony, produkt ten nie zostanie rozpoznany jako produkt creativehub.
Pamiętaj, że sprzedaż nie zostanie przez nas zrealizowana, jeśli kod SKU zostanie zmieniony.
Jeśli zmienisz go przypadkowo, usuń produkt. Nowy import spowoduje odtworzenie produktu z oryginalnym kodem SKU, który następnie zostanie rozpoznany jako produkt creativehub.