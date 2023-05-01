Czym są kody SKU creativehub i jak działają?

Gdy zastosujesz ustawienia sprzedaży do pliku z wydrukiem, creativehub generuje unikalny kod SKU dla tego produktu lub wariantu. Kod SKU działa w praktyce jako łącznik między produktem na twojej stronie a produktem na koncie creativehub.

Podczas procesu importu produktów każdy produkt jest importowany na twoją stronę z tym kodem SKU. Gdy klient składa zamówienie na twojej stronie, creativehub identyfikuje zamówiony produkt na podstawie unikalnego kodu SKU i odpowiednio przetwarza właściwy plik do druku i wysyłki.

Jeśli usuniesz lub zmienisz kod SKU na swojej stronie, nie otrzymamy twojego zamówienia. Co zrobić w takiej sytuacji, dowiesz się tutaj.