Jakie rozmiary gotowych ram są dostępne w dropshippingu?

W poniższej tabeli znajdziesz rozmiary dostępne w dropshippingu wydruków artystycznych:

Proporcje Format A cm (szer.) cm (wys.) cale (szer.) cale (wys.) 1:1,41 A4 21 29,7 11,7 8,3 4:5 – 28 35 11,0 13,8 1:1,41 A3 29,7 42 16,5 11,7 1:1 – 30 30 11,8 11,8 3:4 – 30 40 11,8 15,8 2:3 – 30 45 11,8 17,7 1:1 – 40 40 15,8 15,8 4:5 – 40 50 15,8 19,7 2:3 – 40 60 15,8 23,6 1:1,41 A2 42 59 23,4 16,5 1:1 – 50 50 19,7 19,7 1:1,41 A1 59 84 33,1 23,4 3:4 – 60 80 23,8 31,5 5:7 70 100 27,6 39,4

O cenach tych ram przeczytasz w tym artykule. Więcej informacji o marce ram i użytych materiałach znajdziesz w tym artykule.