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Jakie rozmiary gotowych ram są dostępne w dropshippingu?

W poniższej tabeli znajdziesz rozmiary dostępne w dropshippingu wydruków artystycznych:

ProporcjeFormat A cm (szer.) cm (wys.) cale (szer.) cale (wys.)
1:1,41A42129,711,78,3
4:5283511,013,8
1:1,41A329,74216,511,7
1:1303011,811,8
3:4304011,815,8
2:3304511,817,7
1:1404015,815,8
4:5405015,819,7
2:3406015,823,6
1:1,41A2425923,416,5
1:1505019,719,7
1:1,41A1598433,123,4
3:4608023,831,5
5:77010027,639,4

O cenach tych ram przeczytasz w tym artykule. Więcej informacji o marce ram i użytych materiałach znajdziesz w tym artykule.

Zaktualizowano październik 2026

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