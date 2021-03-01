Jak sprzedawać sztukę online z theprintspace?

Dowiedz się, jak sprzedawać swoje dzieła online za pomocą creativehub i specjalnie zaprojektowanego sklepu internetowego.
Internetowa platforma sprzedaży dzieł sztuki
Naszym celem jest odciążenie Cię w procesie konfiguracji i prowadzenia sprzedaży wydruków online. Dlatego połączyliśmy nasz system drukowania na żądanie creativehub z najlepszymi platformami e-commerce takimi jak Shopify i Etsy, dostępnymi z 5 integracjami, które zostaną wprowadzone na początku roku 2022.
Oznacza to, że możesz sprzedawać wydruki Fine Art za pośrednictwem swojego sklepu, a po sprzedaży zajmiemy się ich produkcją i wyślemy zamówienie bezpośrednio do klienta, pobierając opłatę za wysyłkę.
Przykład sklepu
Zobacz podgląd sklepu online tutaj.
Realizacja zamówień
Po dokonaniu sprzedaży w sklepie Shopify, to my zajmiemy się całą logistyką.
Twoje zamówienia drukujemy w naszym profesjonalnym studio drukarskim, a następnie dostarczamy je do Twoich klientów, dołączając certyfikat autentyczności z Twoim podpisem.
Dzięki temu możesz poświęcić więcej czasu na tworzenie nowych wydruków oraz skoncentrować się na marketingu swojego sklepu.
Jak to działa?
Rozpocznij sprzedaż z creativehub
Brzmi dobrze? Rozpoczęcie sprzedaży jest naprawdę proste. Podążaj za wskazówkami z poniższego artykułu, a będziesz gotowy/-a do sprzedaży swoich dzieł online w mgnieniu oka!
Jak zacząć sprzedawać w Shopify w 7 krokach