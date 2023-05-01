Jak creativehub śledzi moje edycje limitowane?

Gdy konfigurujesz produkt jako edycję limitowaną, określasz w creativehub liczbę egzemplarzy do sprzedaży dla tego produktu. Ta liczba jest importowana na twoją stronę razem z pozostałymi danymi produktu i pozwala creativehub śledzić edycje limitowane, gdy sprzedajesz je na swojej stronie.

Edycje limitowane konfiguruje się dla każdego wariantu. Możesz jednak połączyć edycje, na przykład: jeśli masz wydruk A3 w ramie i wydruk A3 bez ramy, mogą one liczyć się jako ta sama edycja limitowana. Dowiedz się więcej tutaj

Oznacza to, że numer edycji w creativehub zostanie oznaczony jako sprzedany, gdy produkt z edycji limitowanej zostanie sprzedany na stronie, a certyfikat edycji limitowanej zostanie wysłany z zamówieniem i/lub na wydruku pojawi się cyfrowy podpis i numer edycji.

Obie liczby są zsynchronizowane, więc za każdym razem, gdy na twojej stronie dochodzi do sprzedaży, liczba w creativehub aktualizuje się automatycznie.

Liczba egzemplarzy produktu z edycji limitowanej z creativehub będzie wyświetlana na twojej stronie (po imporcie) w następujących polach:

Shopify: Ilość

Etsy: Quantity (ilość)

Squarespace: Units (sztuki)

WooCommerce: Stan magazynowy

WIX: Stan magazynowy