Jak creativehub śledzi moje edycje limitowane?

Gdy konfigurujesz produkt jako edycję limitowaną, określasz w creativehub liczbę egzemplarzy do sprzedaży dla tego produktu. Ta liczba jest importowana na twoją stronę razem z pozostałymi danymi produktu i pozwala creativehub śledzić edycje limitowane, gdy sprzedajesz je na swojej stronie.
Edycje limitowane konfiguruje się dla każdego wariantu. Możesz jednak połączyć edycje, na przykład: jeśli masz wydruk A3 w ramie i wydruk A3 bez ramy, mogą one liczyć się jako ta sama edycja limitowana. Dowiedz się więcej tutaj
Oznacza to, że numer edycji w creativehub zostanie oznaczony jako sprzedany, gdy produkt z edycji limitowanej zostanie sprzedany na stronie, a certyfikat edycji limitowanej zostanie wysłany z zamówieniem i/lub na wydruku pojawi się cyfrowy podpis i numer edycji.
Obie liczby są zsynchronizowane, więc za każdym razem, gdy na twojej stronie dochodzi do sprzedaży, liczba w creativehub aktualizuje się automatycznie.
Liczba egzemplarzy produktu z edycji limitowanej z creativehub będzie wyświetlana na twojej stronie (po imporcie) w następujących polach:
Shopify: Ilość
Etsy: Quantity (ilość)
Squarespace: Units (sztuki)
WooCommerce: Stan magazynowy
WIX: Stan magazynowy