Poradnik 101: lista kontrolna marketingu sklepu z wydrukami

W naszym poradniku 101 o marketingu sprzedaży wydruków pokazaliśmy ci, jak przeprowadzić 14-dniową kampanię marketingową, aby wystartować ze sklepem ze sztuką i zacząć sprzedawać. Ten artykuł to towarzysząca mu lista kontrolna, dzięki której możesz metodycznie przejść przez wszystkie zadania i dać sobie każdą szansę na dotarcie do odbiorców i udany start.

Pamiętaj, że całkiem możliwe, iż część z tych zadań masz już za sobą i wiele z tych treści już istnieje. Jeśli tak, zabierz się za ich ponowne wykorzystanie w różnych kanałach. W tych wszystkich treściach najważniejsze jest to, aby przekazać swoje motywacje jako artysty, swoje przesłanie oraz szczegóły dotyczące prac i wydruków.

14-dniowy plan startu

Lista kontrolna

Poniżej znajdziesz link do listy kontrolnej. Skopiuj plik na swoje konto Google Drive albo pobierz go i wydrukuj, aby odhaczać kolejne punkty.

ZOBACZ LISTĘ KONTROLNĄ