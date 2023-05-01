Jakie są koszty realizacji zamówień dropshippingowych?

Gdy dokonujesz sprzedaży w swoim sklepie, obciążamy ciebie jako sprzedawcę kosztami realizacji. Składają się na nie:

Koszt wydruku

Jest to nasz standardowy koszt wydruku plus 20% na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z tą usługą, takich jak drukowanie bezpłatnych certyfikatów, zamawianie kurierów lub opłaty pocztowe, zarządzanie edycjami limitowanymi, obsługa klienta oraz bezpłatne wydruki zastępcze w razie potrzeby. Na przykład wydruk A3 będzie więc kosztować dodatkowo około 3,70 € (4,04 $), czyli łącznie około 22,30 € (24,27 $) netto, bez podatku od sprzedaży.

Koszt wysyłki

Naliczamy ci nasze standardowe stawki wysyłki w zależności od miejsca docelowego zamówienia. Aby zobaczyć te stawki, kliknij tutaj. Pamiętaj, że na swojej stronie możesz pobierać za wysyłkę dowolną stawkę.

Aby dowiedzieć się więcej o procesie płatności za zamówienia dropshippingowe wydruków artystycznych, przeczytaj ten artykuł.