Zamówienie dotarło do klienta uszkodzone lub wadliwe

Czasami zdarzają się problemy, np. wydruk ulega uszkodzeniu w transporcie albo produkt ma drobną wadę, której nie wychwyciła nasza kontrola jakości. To rzadkie, ale frustrujące sytuacje – nie martw się jednak, natychmiast je dla ciebie rozwiążemy.



Czasem przydaje nam się zobaczyć zdjęcia uszkodzeń lub wad, aby usprawnić proces kontroli jakości, więc możemy poprosić cię o ich przesłanie. Tak czy inaczej natychmiast, już następnego dnia roboczego, wyślemy do twojego klienta nowy egzemplarz.

Zapewniamy, że nie kontaktujemy się z twoimi klientami bezpośrednio (działamy jako usługa white label), więc jeśli pojawi się problem, po prostu daj nam znać, a my go rozwiążemy, wymieniając produkt.

Nasze oceny na Trustpilot powinny dać ci pełne zaufanie do jakości i obsługi klienta, na jakie możesz liczyć.