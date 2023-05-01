Dlaczego muszę zweryfikować kartę do opłacania zamówień?

Podczas dodawania karty bankowej do creativehub w celu opłacania kosztów realizacji zamówień dropshippingowych możemy poprosić cię o weryfikację karty przez jednorazową transakcję na kwotę około 1,20 € (1 £), którą ci zwracamy.

Wprowadziliśmy to zabezpieczenie, aby ustanowić bezpieczne połączenie między twoim bankiem a creativehub. Ta jednorazowa transakcja informuje bank, że z góry autoryzowano pobieranie płatności za koszty realizacji. Zmniejsza to ryzyko, że bank odrzuci przyszłe płatności ze względów bezpieczeństwa.