Czy mogę anulować zamówienie dropshippingowe?

Gdy dokonasz sprzedaży w swoim sklepie, importujemy szczegóły i tworzymy zamówienie do realizacji na twoim koncie creativehub następnego dnia.

Nie obsługujemy automatycznego anulowania zamówień przez twój sklep. Oznacza to, że jeśli anulujesz zamówienie w sklepie, my i tak zaimportujemy jego szczegóły i przystąpimy do realizacji. W Shopify istnieje przycisk do wysłania prośby o anulowanie. Taka prośba o anulowanie zostanie odrzucona.

Jeśli chcesz anulować zamówienie, musisz natychmiast się z nami skontaktować, aby o to poprosić. Jeśli twoja prośba dotrze do nas, zanim zamówienie zostanie wydrukowane, będziemy mogli je anulować. Jeśli dotrze po wydrukowaniu, nie możemy zwrócić kosztów realizacji, ale z przyjemnością zmienimy adres wysyłki na twój (sprzedawcy), aby klient nie otrzymał zamówienia.

Skontaktuj się z nami telefonicznie, e-mailem lub przez czat. Kliknij tutaj, aby zobaczyć dane kontaktowe