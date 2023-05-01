Produkty Shopify nie importują stawek ani profili wysyłki

Produkty możesz importować do sklepu Shopify razem ze stawkami wysyłki, które pobieramy od ciebie. Pojawiają się one w ustawieniach „Wysyłka i dostawa” w Shopify jako „profile wysyłki”. Dowiedz się więcej tutaj.

Jeśli stawki wysyłki zostały zaimportowane, ale nie widzisz tych profili wysyłki, musisz włączyć w Shopify ustawienie „wysyłka z wielu lokalizacji” (multi-origin shipping). Komunikat na ten temat zobaczysz w ustawieniach „Wysyłka i dostawa” w Shopify:

Po włączeniu tej opcji zaimportuj produkty ponownie, a profile wysyłki będą aktywne. Pamiętaj, że możesz edytować te profile wysyłki i pobierać od klientów dowolną stawkę. Niezależnie od tego, ile pobierasz, my zawsze naliczamy ci nasze stałe stawki.