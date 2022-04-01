Ile wzorów certyfikatów autentyczności jest do wyboru?

Oferujemy 6 wzorów certyfikatów autentyczności (COA), spośród których możesz wybierać na swoim koncie creativehub. Jedna opcja jest bezpłatna, pozostałe pięć kosztuje około 2,50 € (2,75 $) za każdy wydrukowany certyfikat. Opłata ta jest doliczana do kosztów realizacji zamówienia.

Każdy certyfikat uzupełniamy o dane twojej marki (logo i cyfrowy podpis) oraz szczegóły edycji (edycja otwarta lub śledzona edycja limitowana). Przeczytaj ten artykuł, aby utworzyć spersonalizowany certyfikat wysyłany z twoimi zamówieniami.

6 wzorów certyfikatów

Classic (bezpłatny)

Modern (około 2,50 € / 2,75 $ za szt.):

Clean (około 2,50 € / 2,75 $ za szt.):

Minimalist (około 2,50 € / 2,75 $ za szt.):

Traditional (około 2,50 € / 2,75 $ za szt.):

Typewriter (około 2,50 € / 2,75 $ za szt.):