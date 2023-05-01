Co oznacza status realizacji zamówienia?

Status realizacji zamówienia informuje, na jakim etapie jest twoje zamówienie: czy jest w produkcji, czy zostało wysłane, czy może wystąpił błąd.

Status realizacji zamówienia możesz sprawdzić na stronie „Store fulfilment” (realizacja zamówień ze sklepu) na swoim koncie creativehub. O przeglądaniu zamówień dropshippingowych w creativehub przeczytasz w tym artykule.

Poniżej wyjaśniamy każdy status: