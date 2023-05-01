Co oznacza status realizacji zamówienia?

Status realizacji zamówienia informuje, na jakim etapie jest twoje zamówienie: czy jest w produkcji, czy zostało wysłane, czy może wystąpił błąd.
Status realizacji zamówienia możesz sprawdzić na stronie „Store fulfilment” (realizacja zamówień ze sklepu) na swoim koncie creativehub. O przeglądaniu zamówień dropshippingowych w creativehub przeczytasz w tym artykule.
Poniżej wyjaśniamy każdy status:
- New order (nowe zamówienie): zamówienie przyjęte i przekazane do produkcji
- In Production (w produkcji): zamówienie jest realizowane
- Dispatched (wysłane): zamówienie wysłane do klienta
- Card required (wymagana karta): na twoim koncie creativehub brakuje karty płatniczej. Musisz dodać kartę, abyśmy mogli pobrać koszty realizacji i przetworzyć zamówienie.
- Payment failed (płatność nieudana): zamówienie nie może zostać przetworzone, ponieważ płatność za koszty realizacji (pobierana z twojej karty) nie powiodła się. Musisz wyjaśnić to ze swoim bankiem, abyśmy mogli ponowić płatność i przetworzyć zamówienie.
- Suspended order (zamówienie zawieszone): zamówienie nie może zostać przetworzone z jednego z trzech poniższych powodów:
- W danych zamówienia brakuje adresu wysyłki
- Kod SKU produktu drukowanego na stronie różni się od kodu wygenerowanego w creativehub
- Opcja „Print” (wydruk) zamówiona na stronie nie istnieje w creativehub.