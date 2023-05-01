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Co oznacza status realizacji zamówienia?

Status realizacji zamówienia informuje, na jakim etapie jest twoje zamówienie: czy jest w produkcji, czy zostało wysłane, czy może wystąpił błąd.

Status realizacji zamówienia możesz sprawdzić na stronie „Store fulfilment” (realizacja zamówień ze sklepu) na swoim koncie creativehub. O przeglądaniu zamówień dropshippingowych w creativehub przeczytasz w tym artykule.

Poniżej wyjaśniamy każdy status:

  • New order (nowe zamówienie): zamówienie przyjęte i przekazane do produkcji
  • In Production (w produkcji): zamówienie jest realizowane
  • Dispatched (wysłane): zamówienie wysłane do klienta
  • Card required (wymagana karta): na twoim koncie creativehub brakuje karty płatniczej. Musisz dodać kartę, abyśmy mogli pobrać koszty realizacji i przetworzyć zamówienie.
  • Payment failed (płatność nieudana): zamówienie nie może zostać przetworzone, ponieważ płatność za koszty realizacji (pobierana z twojej karty) nie powiodła się. Musisz wyjaśnić to ze swoim bankiem, abyśmy mogli ponowić płatność i przetworzyć zamówienie.
  • Suspended order (zamówienie zawieszone): zamówienie nie może zostać przetworzone z jednego z trzech poniższych powodów:
    1. W danych zamówienia brakuje adresu wysyłki
    2. Kod SKU produktu drukowanego na stronie różni się od kodu wygenerowanego w creativehub
    3. Opcja „Print” (wydruk) zamówiona na stronie nie istnieje w creativehub.
Zaktualizowano październik 2026

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