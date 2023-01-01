Jaka szerokość marginesów w wydrukach fine art?

Szerokość marginesów wokół obrazu w wydruku artystycznym zależy od twoich preferencji i efektu, jaki chcesz osiągnąć. Zastanów się jednak, jaki nastrój ma budować praca. Szerokie, wyraziste marginesy dodają dramatyzmu, a wąskie są bardziej subtelne, powściągliwe i współczesne.



Jako orientacyjną wskazówkę przyjmij:



W przypadku marginesów nowoczesnych weź krótszy bok – szerokość albo wysokość. Dla obrazów pionowych będzie to szerokość, dla poziomych wysokość. Dodaj z każdej strony margines równy 4–5% tej całkowitej szerokości lub wysokości. Ten sam margines zastosuj na pozostałych bokach, tak aby był jednakowy ze wszystkich stron. W przypadku marginesów klasycznych weź wysokość i dodaj 7% wysokości jako margines u góry oraz 13% u dołu. Po bokach dodaj po 5%.

Nowoczesne

Klasyczne

Pamiętaj, że nie ma tu sztywnych reguł – powyższe wartości to tylko punkt wyjścia. Oceń efekt na oko, dobierz to, co wygląda najlepiej, a potem zapisz sobie te proporcje, żeby zachować spójność we wszystkich swoich pracach. Warto też wiedzieć, że kiedy zamawiasz u nas wydruki albo konfigurujesz produkty do dropshippingu, marginesy możesz dodać bezpośrednio w naszym oprogramowaniu.