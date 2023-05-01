Czy muszę oznaczyć zamówienie jako zrealizowane w moim sklepie?

Gdy sprzedasz wydruk na swojej stronie, zamówienie zostanie oznaczone na liście jako „niezrealizowane” lub podobnie. To domyślny status zamówienia w większości sklepów internetowych.

Nie martw się – zamówienie i tak do nas trafia, a status w twoim sklepie nie odgrywa żadnej roli w procesie realizacji.

To, jak zarządzasz listą zamówień, zależy od ciebie. Możesz oznaczyć zamówienie jako zrealizowane od razu – niektóre platformy, np. Shopify, mają do tego automatyzację. Możesz też oznaczać zamówienia jako zrealizowane dopiero wtedy, gdy wyślemy ci e-mailem numer śledzenia przesyłki. Jeśli chcesz, możesz nawet zostawić zamówienie jako niezrealizowane. Niezależnie od tego my je zrealizujemy.

Pamiętaj, że kupujący często otrzymuje e-mail z powiadomieniem, gdy oznaczysz zamówienie jako zrealizowane. Również te ustawienia możesz skonfigurować na swoim koncie.