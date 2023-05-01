Na jakim papierze drukowane są wkładki i certyfikaty?

Do zamówień dropshippingowych możesz dołączyć certyfikat autentyczności i/lub spersonalizowaną wkładkę.

Zarówno spersonalizowane wkładki, jak i certyfikaty autentyczności drukujemy na wysokiej jakości drukarkach biurowych w formacie A4.

Używamy do tego wysokiej jakości papieru fakturowanego o następujących parametrach: