Na jakim papierze drukowane są wkładki i certyfikaty?

Do zamówień dropshippingowych możesz dołączyć certyfikat autentyczności i/lub spersonalizowaną wkładkę.
Zarówno spersonalizowane wkładki, jak i certyfikaty autentyczności drukujemy na wysokiej jakości drukarkach biurowych w formacie A4.
Używamy do tego wysokiej jakości papieru fakturowanego o następujących parametrach:
|Nazwa
|Diamond White Fine Linen Effect
|Kolor
|Biały
|Wykończenie
|Gładkie
|Format
|A4
|Materiał
|Papier / karton
|Gramatura
|135 g/m²
|Nadaje się do recyklingu
|Tak
|Opis towaru
|O gramaturze 70 g/m² lub większej, ale nie większej niż 400 g/m², i białości powyżej 84 (mierzonej wg ISO 2470-1)
|Kod taryfowy
|48102930
|Zrównoważone źródło
|FSC
|Rozmiar (mm)
|210 x 297 mm
|Rozmiar (cm)
|21 x 29,7 cm
|Rozmiar (cale)
|8,27 x 11,69 cala