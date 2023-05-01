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Na jakim papierze drukowane są wkładki i certyfikaty?

Do zamówień dropshippingowych możesz dołączyć certyfikat autentyczności i/lub spersonalizowaną wkładkę.

Zarówno spersonalizowane wkładki, jak i certyfikaty autentyczności drukujemy na wysokiej jakości drukarkach biurowych w formacie A4.

Używamy do tego wysokiej jakości papieru fakturowanego o następujących parametrach:

NazwaDiamond White Fine Linen Effect
KolorBiały
WykończenieGładkie
FormatA4
MateriałPapier / karton
Gramatura135 g/m²
Nadaje się do recyklinguTak
Opis towaruO gramaturze 70 g/m² lub większej, ale nie większej niż 400 g/m², i białości powyżej 84 (mierzonej wg ISO 2470-1)
Kod taryfowy48102930
Zrównoważone źródłoFSC
Rozmiar (mm)210 x 297 mm
Rozmiar (cm)21 x 29,7 cm
Rozmiar (cale)8,27 x 11,69 cala
Zaktualizowano październik 2026

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