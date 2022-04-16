Sprzedany wydruk nie pojawił się jako zamówienie w creativehub

Gdy dokonujesz sprzedaży w swoim sklepie, importujemy jej szczegóły i tworzymy zamówienie do realizacji na twoim koncie creativehub następnego dnia.

Aby sprawdzić, czy otrzymaliśmy twoją sprzedaż, odczekaj jeden dzień, zaloguj się na konto creativehub i przejdź do „Art store settings” (ustawienia sklepu) > „Store fulfilment” (realizacja zamówień sklepu)

Jeśli minął dzień, a zamówienia do realizacji nadal nie widać, sprawdź następujące rzeczy:

Sprawdź, czy twoje konto creativehub jest nadal połączone ze stroną. Częstą przyczyną nieimportowania zamówień jest przypadkowe odłączenie konta creativehub przez użytkownika Sprawdź, czy kody SKU produktów w sklepie zgadzają się z kodami SKU produktów w creativehub. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj Czy zamówienie zostało złożone przez stronę widoczną dla klientów? Zamówienia utworzone ręcznie w panelu administracyjnym sklepu lub przez aplikacje zewnętrzne do nas nie trafiają Czy zamówienie zostało oznaczone jako opłacone „gotówką” lub osobiście przez system kasowy (POS)? Takie zamówienia do nas nie trafiają Czy zamówienie zostało złożone z opcją dostawy „odbiór osobisty” lub „odbiór u sprzedawcy”? Takie zamówienia do nas nie trafiają, ponieważ do realizacji potrzebujemy adresu dostawy klienta końcowego Jeśli korzystasz z WIX, upewnij się, że produkty nie są pogrupowane w „Kolekcje”. Produkty muszą znajdować się wyłącznie w kolekcji „Wszystkie produkty”. Po usunięciu produktów z pozostałych kolekcji zrealizujemy zamówienia.

7. Jeśli korzystasz z Shopify, sprawdź, czy zamówienie nie zostało „zarchiwizowane”, ponieważ uniemożliwia to pobranie go do naszego systemu produkcyjnego. Jeśli tak się stało, po prostu zmień status z powrotem na „otwarte”. Dowiedz się więcej tutaj.



8. Jeśli korzystasz z Shopify, sprawdź, czy lokalizacja realizacji nie została zmieniona z „Creativehub Fulfilment” na jedną z twoich własnych.

9. Jeśli korzystasz z Shopify: czy produkt został sprzedany przez integrację ze sklepem na Facebooku? Jeśli status płatności nie jest „Opłacone”, nie zrealizujemy zamówienia automatycznie. Zobaczysz to w zamówieniach Shopify, tak jak na poniższym zrzucie ekranu. Po prostu zmień status zamówienia na „Zrealizowane”, a my je przetworzymy:

Jeśli proces konfiguracji produktów został przeprowadzony poprawnie, sklep jest połączony z kontem creativehub, a zamówienie nadal nie pojawiło się na twoim koncie creativehub, skontaktuj się z naszą obsługą klienta.