Sprzedany wydruk nie pojawił się jako zamówienie w creativehub

Gdy dokonujesz sprzedaży w swoim sklepie, importujemy jej szczegóły i tworzymy zamówienie do realizacji na twoim koncie creativehub następnego dnia.
Aby sprawdzić, czy otrzymaliśmy twoją sprzedaż, odczekaj jeden dzień, zaloguj się na konto creativehub i przejdź do „Art store settings” (ustawienia sklepu) > „Store fulfilment” (realizacja zamówień sklepu)
Jeśli minął dzień, a zamówienia do realizacji nadal nie widać, sprawdź następujące rzeczy:
- Sprawdź, czy twoje konto creativehub jest nadal połączone ze stroną. Częstą przyczyną nieimportowania zamówień jest przypadkowe odłączenie konta creativehub przez użytkownika
- Sprawdź, czy kody SKU produktów w sklepie zgadzają się z kodami SKU produktów w creativehub. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj
- Czy zamówienie zostało złożone przez stronę widoczną dla klientów? Zamówienia utworzone ręcznie w panelu administracyjnym sklepu lub przez aplikacje zewnętrzne do nas nie trafiają
- Czy zamówienie zostało oznaczone jako opłacone „gotówką” lub osobiście przez system kasowy (POS)? Takie zamówienia do nas nie trafiają
- Czy zamówienie zostało złożone z opcją dostawy „odbiór osobisty” lub „odbiór u sprzedawcy”? Takie zamówienia do nas nie trafiają, ponieważ do realizacji potrzebujemy adresu dostawy klienta końcowego
- Jeśli korzystasz z WIX, upewnij się, że produkty nie są pogrupowane w „Kolekcje”. Produkty muszą znajdować się wyłącznie w kolekcji „Wszystkie produkty”. Po usunięciu produktów z pozostałych kolekcji zrealizujemy zamówienia.
7. Jeśli korzystasz z Shopify, sprawdź, czy zamówienie nie zostało „zarchiwizowane”, ponieważ uniemożliwia to pobranie go do naszego systemu produkcyjnego. Jeśli tak się stało, po prostu zmień status z powrotem na „otwarte”. Dowiedz się więcej tutaj.
8. Jeśli korzystasz z Shopify, sprawdź, czy lokalizacja realizacji nie została zmieniona z „Creativehub Fulfilment” na jedną z twoich własnych.
9. Jeśli korzystasz z Shopify: czy produkt został sprzedany przez integrację ze sklepem na Facebooku? Jeśli status płatności nie jest „Opłacone”, nie zrealizujemy zamówienia automatycznie. Zobaczysz to w zamówieniach Shopify, tak jak na poniższym zrzucie ekranu. Po prostu zmień status zamówienia na „Zrealizowane”, a my je przetworzymy:
Jeśli proces konfiguracji produktów został przeprowadzony poprawnie, sklep jest połączony z kontem creativehub, a zamówienie nadal nie pojawiło się na twoim koncie creativehub, skontaktuj się z naszą obsługą klienta.