Zamów
Strona główna/Sprzedawanie online sztuki/Czy mogę wykluczyć kraje z realizacji zamówień?

Czy mogę wykluczyć kraje z realizacji zamówień?

Dajemy ci możliwość wykluczenia stref wysyłki z realizacji zamówień. Po włączeniu tej opcji nie będziemy otrzymywać zamówień z adresem dostawy w tych strefach, dzięki czemu możesz realizować je samodzielnie albo całkowicie wyłączyć te regiony ze swojego sklepu. Oto jak to włączyć:

  1. Zaloguj się na swoje konto creativehub i przejdź do „Art store settings” (ustawienia sklepu)
  2. Wybierz „Fulfilment settings” (ustawienia realizacji zamówień) z menu po lewej stronie
  3. Włącz przełącznik „Exclude from fulfilment” (wyklucz z realizacji)
Zaktualizowano październik 2026

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak, dzięki!Niezbyt

Powiązane artykuły