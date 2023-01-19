Czy mogę wykluczyć kraje z realizacji zamówień?

Dajemy ci możliwość wykluczenia stref wysyłki z realizacji zamówień. Po włączeniu tej opcji nie będziemy otrzymywać zamówień z adresem dostawy w tych strefach, dzięki czemu możesz realizować je samodzielnie albo całkowicie wyłączyć te regiony ze swojego sklepu. Oto jak to włączyć:

Zaloguj się na swoje konto creativehub i przejdź do „Art store settings” (ustawienia sklepu) Wybierz „Fulfilment settings” (ustawienia realizacji zamówień) z menu po lewej stronie Włącz przełącznik „Exclude from fulfilment” (wyklucz z realizacji)