Zamów
Strona główna/Sprzedawanie online sztuki/Dropshipping wydruków artystycznych z WIX i creativehub

Dropshipping wydruków artystycznych z WIX i creativehub

Spis treści

Wykonaj te 7 kroków, aby uruchomić dropshipping wydruków artystycznych z creativehub & WIX.

Krok 1: Załóż konto creativehub

Załóż bezpłatne konto creativehub tutaj. Jeśli już je masz, po prostu się zaloguj.

Krok 2: Prześlij pliki i uzupełnij ich dane

  1. Po zalogowaniu na konto creativehub trafisz na stronę z opcjami
  2. Wybierz kafelek „Sell art online” (sprzedawaj sztukę online) i postępuj zgodnie z krótkim samouczkiem, aby skonfigurować produkty

Krok 3: Stwórz stronę w WIX

Wejdź na WIX, wybierz plan subskrypcji i stwórz swoją stronę. Pamiętaj, że aby prowadzić sprzedaż online, potrzebujesz „WIX Stores”. Stronę możesz zaprojektować z pomocą gotowych szablonów albo zbudować od zera.

Krok 4: Zainstaluj aplikację creativehub w WIX

  1. W creativehub otwórz menu rozwijane pod swoją nazwą
  2. Kliknij „Art store settings”
  3. Kliknij „Integrations” w opcjach po lewej stronie
  4. Kliknij „Connect” (połącz) obok integracji WIX
  5. Postępuj zgodnie z krokami, aby połączyć konta

Krok 5: Zaimportuj produkty z konta creativehub do strony WIX

Po skonfigurowaniu wszystkich produktów w creativehub (krok 2) znajdziesz je w sekcji „Product list” (lista produktów) na swoim koncie creativehub. Oto jak do niej dotrzeć:

  1. Kliknij swoją nazwę/ikonę profilu w prawym górnym rogu
  2. Wybierz „Art store settings” z menu rozwijanego
  3. Wybierz „Product list” z menu po lewej stronie
  1. Kliknij „Import all” (importuj wszystko), jeśli chcesz zaimportować do WIX wszystkie produkty. Możesz też importować produkty pojedynczo.
  2. W wyskakującym oknie wybierz, które dane produktu mamy zaimportować do twojej strony razem z produktem. Więcej informacji o tych opcjach importu znajdziesz tutaj.
  3. Po zakończeniu importu w kolumnie „last imported” (ostatni import) zobaczysz datę importu
  4. Zaimportowane produkty znajdziesz na koncie WIX, wybierając „Produkty sklepu” > „Produkty”
  5. Aby wystawić produkt na sprzedaż na swojej stronie, zaznacz go i ustaw jego widoczność na „Widoczny”.

Krok 6: Dodaj kartę płatniczą, aby umożliwić realizację zamówień

Gdy sprzedajesz produkt na stronie WIX, klient finalizuje transakcję na twojej stronie i płaci ci pełną cenę produktu. Metoda płatności dla tej transakcji jest konfigurowana w ustawieniach konta WIX.

Po otrzymaniu zamówienia obciążamy cię osobną transakcją za koszty realizacji zamówienia (produkcja & wysyłka). Więcej o kosztach wysyłki przeczytasz w tym artykule.

Aby móc pobrać koszty realizacji, musisz dodać kartę płatniczą na swoim koncie creativehub. Wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij ikonę profilu w prawym górnym rogu strony
  2. Wybierz „Art store settings” z menu rozwijanego
  3. Kliknij „Payment settings” w menu po lewej stronie
  4. Przejdź do sekcji danych płatności na dole strony i dodaj kartę

Krok 7: Przyciągnij ruch na swoją stronę

Twój nowy sklep ze sztuką online jest gotowy!

Gdy wydruk zostanie sprzedany na twojej stronie, zajmiemy się realizacją zamówienia i wyślemy go bezpośrednio do klienta w ciągu 2–5 dni roboczych.

Teraz czas pomyśleć o przyciągnięciu ruchu na stronę.

Zaktualizowano październik 2026

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak, dzięki!Niezbyt

Powiązane artykuły