Dropshipping wydruków artystycznych z WIX i creativehub

Wykonaj te 7 kroków, aby uruchomić dropshipping wydruków artystycznych z creativehub & WIX.

Krok 1: Załóż konto creativehub

Załóż bezpłatne konto creativehub tutaj. Jeśli już je masz, po prostu się zaloguj.

Po zalogowaniu na konto creativehub trafisz na stronę z opcjami Wybierz kafelek „Sell art online” (sprzedawaj sztukę online) i postępuj zgodnie z krótkim samouczkiem, aby skonfigurować produkty

Krok 3: Stwórz stronę w WIX

Wejdź na WIX, wybierz plan subskrypcji i stwórz swoją stronę. Pamiętaj, że aby prowadzić sprzedaż online, potrzebujesz „WIX Stores”. Stronę możesz zaprojektować z pomocą gotowych szablonów albo zbudować od zera.

Krok 4: Zainstaluj aplikację creativehub w WIX

W creativehub otwórz menu rozwijane pod swoją nazwą Kliknij „Art store settings” Kliknij „Integrations” w opcjach po lewej stronie Kliknij „Connect” (połącz) obok integracji WIX Postępuj zgodnie z krokami, aby połączyć konta

Krok 5: Zaimportuj produkty z konta creativehub do strony WIX

Po skonfigurowaniu wszystkich produktów w creativehub (krok 2) znajdziesz je w sekcji „Product list” (lista produktów) na swoim koncie creativehub. Oto jak do niej dotrzeć:

Kliknij swoją nazwę/ikonę profilu w prawym górnym rogu Wybierz „Art store settings” z menu rozwijanego Wybierz „Product list” z menu po lewej stronie

Kliknij „Import all” (importuj wszystko), jeśli chcesz zaimportować do WIX wszystkie produkty. Możesz też importować produkty pojedynczo. W wyskakującym oknie wybierz, które dane produktu mamy zaimportować do twojej strony razem z produktem. Więcej informacji o tych opcjach importu znajdziesz tutaj. Po zakończeniu importu w kolumnie „last imported” (ostatni import) zobaczysz datę importu Zaimportowane produkty znajdziesz na koncie WIX, wybierając „Produkty sklepu” > „Produkty” Aby wystawić produkt na sprzedaż na swojej stronie, zaznacz go i ustaw jego widoczność na „Widoczny”.



Krok 6: Dodaj kartę płatniczą, aby umożliwić realizację zamówień

Gdy sprzedajesz produkt na stronie WIX, klient finalizuje transakcję na twojej stronie i płaci ci pełną cenę produktu. Metoda płatności dla tej transakcji jest konfigurowana w ustawieniach konta WIX.

Po otrzymaniu zamówienia obciążamy cię osobną transakcją za koszty realizacji zamówienia (produkcja & wysyłka). Więcej o kosztach wysyłki przeczytasz w tym artykule.

Aby móc pobrać koszty realizacji, musisz dodać kartę płatniczą na swoim koncie creativehub. Wykonaj następujące kroki:

Kliknij ikonę profilu w prawym górnym rogu strony Wybierz „Art store settings” z menu rozwijanego Kliknij „Payment settings” w menu po lewej stronie Przejdź do sekcji danych płatności na dole strony i dodaj kartę

Krok 7: Przyciągnij ruch na swoją stronę

Twój nowy sklep ze sztuką online jest gotowy!

Gdy wydruk zostanie sprzedany na twojej stronie, zajmiemy się realizacją zamówienia i wyślemy go bezpośrednio do klienta w ciągu 2–5 dni roboczych.

Teraz czas pomyśleć o przyciągnięciu ruchu na stronę.