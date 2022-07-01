Poziom 2: przewodnik 101 po marketingu sklepu z wydrukami

Sklep z wydrukami Pie Aertsa

Gratulacje, masz już idealnie skonfigurowany sklep z grafikami online! Na drodze do przejęcia kontroli nad swoją twórczą karierą to ważny krok. Kolejny krok, czyli marketing, jest jednak zdecydowanie najważniejszy. Wymaga ciężkiej pracy, strategii i skupienia, ale osiągalnym celem jest pełna twórcza wolność w karierze. Warto się postarać, prawda?

Jesteśmy tu, aby pomóc ci zrobić ten krok, zaczynając od marketingu premiery sklepu. Dlaczego warto nas słuchać? Ponieważ realizacja sprzedaży sztuki online to nasza codzienność, a w ciągu ostatnich 4 lat widzieliśmy falę artystów, którzy odmienili swoje twórcze kariery. I to nie kwestia szczęścia. Ci, którzy osiągnęli sukces, nauczyli się i zastosowali jasną, powtarzalną strategię marketingową.

Zaparz więc herbatę i poświęć chwilę, aby uważnie przeczytać ten artykuł. Powstał na podstawie setek wskazówek marketingowych, które raz za razem sprawdzały się u setek artystów odnoszących sukcesy, z których wielu zarabia na sprzedaży wydruków ponad 92 tys. € (100 tys. $) rocznie, a niektórzy znacznie więcej.

Przeprowadzimy cię przez ten proces etap po etapie i damy ci 14-dniowy plan z przykładowymi treściami na każdym etapie. Na końcu znajdziesz listę kontrolną, dzięki której przejdziesz przez punkty działania metodycznie, odhaczając je po kolei.

Zacznij od kolekcji stałej, a potem rób serię czasowych „dropów”

Galerie sztuki mają kolekcje stałe i wystawy czasowe. Kolekcja stała przyciąga nowych odbiorców. Wystawy czasowe sprawiają, że oferta pozostaje świeża i interesująca. To one sprawiają, że ludzie wracają.

Weźmy TATE: 70% to ekspozycja stała. Największe hity Warhola, Hirsta, Hockneya. Odwiedzający po raz pierwszy przychodzą dla nich, ale czy to one sprawiłyby, że będziesz wracać? Tu wchodzą wystawy czasowe TATE. Skupione wokół tematów, projektów, artystów czy epok dają ludziom powód, aby wrócić.

Zauważyliśmy, że artyści z największymi sukcesami sprzedażowymi stosują to podejście zarówno w sprzedaży wydruków, jak i w ogólnym marketingu swojej twórczości. Mają kolekcję stałą, swoje największe hity. Potem okresowo wypuszczają nowe projekty lub wydruki. Tak jak w galeriach sztuki, te projekty czy dropy wydruków nie są sztucznie wymyślone po to, aby sprzedawać, lecz są cyklami lub pojedynczymi pracami skupionymi wokół tematów, które artyści eksplorują lub komunikują w swojej twórczości. Ponadto, oglądane jako całość, te dropy pokazują rozwój myślenia artysty o własnej praktyce. Chcemy przez to powiedzieć, że każdy drop powinien mieć własną, skoncentrowaną kampanię marketingową i własną akcję sprzedaży wydruków.

Jeśli przyjmiesz strategię rozpoczęcia od kolekcji stałej, zyskasz:

Kolekcja stała ustala styl wizualny i tożsamość marki twojego sklepu. Daje to nowym odbiorcom przystępną ścieżkę do zakupu. Twoi dotychczasowi odbiorcy nigdy nie mieli okazji kupić. Oznacza to skumulowany popyt. Tak jak podczas pierwszej wizyty w TATE – chcą zobaczyć hity! Dajesz sobie gamę produktów, która jest całorocznym źródłem dochodu.

Jeśli następnie przejdziesz do serii dropów projektów lub wydruków, zyskasz:

To świetny sposób, aby mocno zwiększyć swoją widoczność jako artysty i powiązać to ze sprzedażą wydruków. Większość pracy marketingowej odbywa się w skoncentrowanych zrywach, dzięki czemu poza tymi okresami możesz skupić się na tworzeniu nowych prac To dobry sposób na uporządkowanie swojej twórczości i osadzenie jej w kontekście

Dlaczego ktoś miałby kupić moją sztukę online?

Istnieją 4 haczyki zakupowe:

Pytanie nie brzmi więc „dlaczego ludzie kupują”, lecz „jak tworzyć treści, które trafiają w te haczyki zakupowe”.

Marketing to komunikacja

Taka jest prawda: wszyscy jesteśmy zajęci i codziennie bombarduje nas milion informacji. Jeśli chcesz, aby twoja sztuka została usłyszana, musisz nad tym popracować.

Na każdych 100 artystów, którzy odnieśli sukces, 1 został po prostu „odkryty”, a pozostałych 99 zrealizowało staranny, strategiczny i szczegółowy plan marketingowy.

Marketing można rozłożyć na następujące elementy składowe:

Brzmi prosto, prawda? I tak jest, o ile robisz to we właściwy sposób. Istnieje na to formuła.

Jak powiedział nam w podcaście uznany astrofotograf i guru marketingu sztuki Ian Lauer, ludzie muszą zobaczyć pracę 25–30 razy, zanim ją kupią. To twoje wyzwanie marketingowe, a w kolejnych trzech sekcjach pokażemy ci, jak mu sprostać.

Marketing 101: myślenie kampanijne

Każdy ekspert od marketingu powie ci, że aby osiągnąć wyniki, trzeba pracować kampaniami. Kampania polega po prostu na skoncentrowaniu komunikacji w ustalonym okresie, aby na pewno osiągnąć cel 25–30 kontaktów odbiorców z twoją pracą.

Istnieje mnóstwo rodzajów marketingu cyfrowego, ale skupimy się na trzech najważniejszych: mediach społecznościowych, e-mailu i marketingu w wyszukiwarkach. Połączenie ich w 14-dniowym harmonogramie opisanym w tym artykule pozwoli ci zastosować taktykę kampanijną przy starcie sprzedaży wydruków.

Marketing w mediach społecznościowych

Media społecznościowe to twoja główna metoda marketingowa. Dają każdemu równe szanse bezpośredniej komunikacji z odbiorcami.

E-mail marketing

E-mail to idealny kanał dla sprzedaży e-commerce. Ekspert Chase Dimond twierdzi, że to dlatego, iż jest nastawiony na konwersję. Jest też tańszy i masz nad nim większą kontrolę.

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO)

Optymalizacja strony pod kątem wyszukiwarek to metoda marketingowa, która przynosi wyniki w dłuższej perspektywie. To obszerny temat, więc na razie zadbaj o podstawy, które wyjaśniamy tutaj.

Marketing 101: twój 14-dniowy plan premiery

Dobrze, przejdźmy do planu. Wystartujesz ze sprzedażą wydruków w ciągu 14 dni. Nie zajmie to całego twojego czasu każdego dnia, ale warto zarezerwować 3–5 godzin dziennie przez te 14 dni, aby naprawdę się na tym skupić. Wszystko możesz przygotować z wyprzedzeniem, korzystając z narzędzia do planowania postów, takiego jak Later, oraz Mailchimp do e-maili, a potem usiąść wygodnie i czekać, aż posypią się zamówienia 🤞

Ważne, aby poświęcić czas na zaplanowanie i realizację komunikacji o twoich motywacjach jako artysty, twoim przekazie, szczegółach prac i wydruków. Nie trać czasu na pakowanie wydruków i obsługę klienta. Tu wkraczamy my – z wysyłką na cały świat i opcjami opakowań z brandingiem mamy twoją logistykę pod kontrolą.

Ten 14-dniowy plan ułożyliśmy chronologicznie, od okresu przed premierą sprzedaży do czasu po niej, aby twoja rozmowa z kupującymi tworzyła logiczny łuk narracyjny. W całym tym łuku treści powinny odwoływać się do 4 haczyków zakupowych wymienionych wcześniej w artykule. Pamiętaj, że być może masz już wiele treści, których potrzebujesz. Jeśli tak, świetnie! Twoim zadaniem będzie dostosowanie ich do każdego kanału. Oto jak wygląda twój 14-dniowy łuk narracyjny:

Konfiguracja

Poniżej kluczowe zadania do wykonania. W towarzyszącej liście kontrolnej rozwijamy je szerzej:

Dni 1–2: zacznij od „dlaczego”

Dlaczego robisz to, co robisz? Gdzie to robisz? Jakie są twoje motywacje lub filozofia? Jak to wszystko kształtuje twoją sztukę? Opowiedzenie o tym sprawi, że ludzie będą cię śledzić i inwestować w ciebie długofalowo. Oto kilka świetnych przykładów:

Twoje „dlaczego”

W tym wideo Benjamin Hardman daje nam świetny wgląd w swoje „dlaczego”, opowiadając o swojej historii i o tym, jak zafascynował go krajobraz Islandii – miejsca, w którym teraz mieszka i tworzy.

Twoje „kto”

Nie ma wątpliwości, kim jest „kto” w tej fantastycznej rolce (Reel) na Instagramie Victorii Rose Park. Victoria stawia swoją zabawną, charyzmatyczną osobowość na pierwszym planie, co buduje głębszą, bardziej osobistą więź z obserwującymi. Jej osobowość widać też w pracach, co świetnie łączy się z treściami w mediach społecznościowych i będzie rezonować z kupującymi przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Twoje „gdzie”

Studio artysty, a w przypadku fotografa nawet ulica, odgrywa kluczową rolę w procesie twórczym. Pokaż ludziom swoje otoczenie, miejsce, w którym tworzysz, i to, jak wpływa ono na sprzedawane prace, aby z czasem budować głębsze relacje.

Ten zestaw zdjęć Joachima Lambrechtsa daje jasne poczucie przestrzeni twórczej, pracy włożonej w powstanie dzieł i kreatywności samego artysty. Przekazuje wyraźne poczucie osobowości i stylu.

Dni 3–5: sklep z wydrukami już wkrótce

Rozpocznij odliczanie do premiery

Zacznij komunikować odliczanie i premierę swojego nadchodzącego sklepu z wydrukami. Ma to budować oczekiwanie i wzmagać FOMO wśród obserwujących. Wezwanie do działania (CTA) powinno przez cały czas być jasne: zapisz się, aby uzyskać wcześniejszy dostęp. Podawaj konkretne daty i godziny premiery.

W tej serii postów Ian Lauer komunikował nadchodzącą sprzedaż codziennie, przez 9 dni przed premierą. Jego emocjonalny język i zróżnicowane obrazy sprawiają, że treści nie są powtarzalne, a na przestrzeni postów podaje wszystkie szczegóły: cenę, wysyłkę, ofertę produktów i historię projektu. Dzięki tym stałym przypomnieniom, w połączeniu z wideo i e-mailami, Ian dba o to, aby kupujący mieli 25–30 okazji, aby zobaczyć jego pracę, zanim będą mogli ją kupić.

Zbieraj leady sprzedażowe

Treści odliczające powinny stale zbierać leady sprzedażowe, aby w momencie ogłoszenia premiery móc natychmiast przypomnieć się tym osobom z linkiem do sklepu. To sprawdzony sposób na konwersję klientów. Oto 3 świetne przykłady, jak to zrobić:

Komunikuj, że wcześniejszy dostęp dostaną osoby zapisane na listę mailingową (przykłady e-maili w dalszej części). Uwielbiamy ten przykład Pie Aertsa ze względu na język: nazywa listę mailingową „ekskluzywną społecznością” (a nie zimną listą marketingową). Bardzo jasno przedstawił też wyróżniki, nie pozostawiając wątpliwości co do korzyści. To świetne wezwanie do działania.

Handel społecznościowy rośnie szybko, bardzo szybko! Facebook, Instagram i TikTok mają już świetne narzędzia, które pomagają zbierać leady i automatycznie powiadamiać je o premierze produktu. Zobacz na przykład, jak Luke Stackpoole korzysta z funkcji przypomnienia o wydarzeniu na Instagramie:

Jeśli prezentujesz produkty na stronie przed datą, od której można je kupić, świetnym sposobem na zbieranie leadów jest licznik odliczający i przycisk powiadomienia. Daje to wrażenie oczekiwanego i pożądanego produktu i przekłada się na dobry wskaźnik zapisów na e-mail premierowy. Shopify i inne platformy e-commerce mają do tego świetne aplikacje i wtyczki. To może nie być sklep z wydrukami… ale widzieliśmy, jak New Balance robi to dobrze przed premierą wyczekiwanego produktu:

Dni 6–8: proces tworzenia

Opowiedz o swoim podejściu twórczym

Daj wgląd w to, jak tworzysz swoje prace. Skup się na środowisku twórczym i procesie. Dobrym miejscem na to jest twoje studio lub przestrzeń pracy.

To wideo Christiana Vielera jest świetnym przykładem tego, jak większą historię można skondensować do krótszej narracji. Montaż jest zabawny i dynamiczny, co pasuje do tematu. Widzisz proces, studio i artystę, co łączy widza z drogą powstawania pracy.

Pokaż proces tworzenia

Pokazując ludziom, jak tworzysz swoje prace, prezentujesz swoje umiejętności i rzemiosło, co ostatecznie daje im większą pewność przy zakupie.

Praca pędzlem Diane Hill jest tu po prostu oszałamiająca. Komunikuje wyjątkowość artystki: wizję estetyczną połączoną z umiejętnościami. Przekazuje jakość i przygotowuje grunt, aby widz rozumiał, co dostanie, gdy przyjdzie czas zakupu.

Zabierz odbiorców za kulisy

Pokazanie odbiorcom kulis twojej drogi twórczej to sprawdzony sposób na nawiązanie bardziej osobistej, bliskiej relacji z obserwującymi. Daje im to okazję, aby lepiej cię poznać, ale też szerszy kontekst powstania pracy, co może poprawić konwersję.

To mocny przykład wideopamiętnika. Użycie Google Maps w montażu przez Itchbana daje widzowi poczucie miejsca. Narracja głosowa i obrazy są zmontowane w zwięzłą opowieść, która bardzo jasno pokazuje chronologię sesji. Ogólnie to naprawdę angażująca treść.

Dni 9–11: odsłonięcie produktu

Pokaż ofertę wydruków

Przed premierą sklepu komunikuj, które prace będą dostępne jako wydruki, ponieważ buduje to oczekiwanie i popyt. Podawaj szczegóły: cenę, edycje, czasy i koszty wysyłki. Jeśli produkty są już na stronie z odliczaniem do premiery, twoje posty i wideo powinny zawierać wyraźne linki do nich.

Ta rolka na Instagramie Liv Lee jest świetna z kilku powodów. Pod względem montażu muzyka i tempo cięć po początkowym „odsłonięciu” naprawdę angażują. Jako widz wyraźnie czujesz, że oglądasz ofertę wydruków po raz pierwszy. Towarzyszący podpis dodaje wartość: szczegóły wydruków i ofertę bezpłatnej wysyłki.

Pokaż skalę wydruków

Pomaga to potencjalnym klientom wyobrazić sobie produkty jako namacalne dzieła. Lepsze poczucie skali zwiększa konwersję, bo pokazuje, jak praca może wyglądać na ich ścianie i w ich stylu wnętrza.

Uwielbiamy tę serię postów Cat Machin, w których trzyma wydruki w różnych rozmiarach z oferty. Każdy post daje bardzo jasne poczucie skali, ale co najważniejsze, pokazuje twarz Cat i radość z prezentowania wydruków, co tworzy świetną osobistą więź z kupującymi.

Szczegóły opakowania i brandingu

Tu chodzi o jakość produktu i detale. Barierą w zakupach online jest często brak obsługi klienta w porównaniu z doświadczeniem w sklepie stacjonarnym. Pokazanie dbałości o szczegóły to wartość dodana, która pomoże przekonać niezdecydowanych klientów.

Ten TikTok Elif Yilmazturk jest dobrze zmontowany, z mocnym naciskiem na drobne detale i wykończenie, które są częścią procesu. Przede wszystkim pokazuje kupującym, że artystce zależy na ich zamówieniu, co daje im pewność przy zakupie.

Dni 12–13: wielka premiera

E-mail premierowy do listy mailingowej

Podobny do ogłoszeń w mediach społecznościowych, ale z bardziej bezpośrednimi wezwaniami do działania. Ten e-mail powinien mieć dobrą konwersję, biorąc pod uwagę, że lista składa się z osób, które wyraziły zainteresowanie.

Podoba nam się e-mail George’a Townleya, bo jest wizualny (w e-mailu są jeszcze 4 obrazy więcej niż pokazano). George zbudował pilność, mówiąc o czasie dostępności, i dodał dodatkowe wezwanie do działania, komunikując darowiznę na cel non-profit. Wszystko zwieńczone dużym przyciskiem „kup”.

Zaznacz to wyraźnie na stronie

Niech będzie jasne jak słońce, że twoja strona ma sklep i że sprzedaż wystartowała. Powinno to obejmować przebudowę strony głównej z wyraźnym wezwaniem do obejrzenia kolekcji.

Ta pełna przebudowa strony głównej Pie Aertsa jest czytelna dla ruchu organicznego, a odwiedzający skierowani na stronę mają jasne wskazówki, gdzie kliknąć, aby kupić.

Ogłoś to w mediach społecznościowych

Może to brzmi oczywiście, ale gdy sprzedaż wydruków wystartuje i poinformujesz listę mailingową o wcześniejszym dostępie, koniecznie ogłoś sprzedaż wyraźnie we wszystkich swoich kanałach społecznościowych.

To fantastyczny post Sandera Patelskiego, który naprawdę oddaje jego twórczy styl wizualny. Pokazuje też odbiorcom całą gamę prac w jednym kadrze, co daje poczucie tematu. Zapowiada poszczególne prace, które mogą ich zainteresować, a w podpisie podaje kluczowe szczegóły.

Dzień 14 i dalej: sprzedaż i dowód społeczny

Mów o swojej sprzedaży

Gdy wydruki zaczną się sprzedawać, koniecznie to komunikuj. To kolejny sposób, aby mówić o sklepie z wydrukami. Pokazuje też odbiorcom, że twoja twórczość jest pożądana.

Poniżej dwa świetne przykłady od Sandera Patelskiego. Udostępnił posty, w których został oznaczony: jeden od bardzo szczęśliwego klienta, który otrzymał wydruk w urodziny, co komunikuje, że wydruk to świetny pomysł na prezent. Drugi pokazuje wydruki na ścianie, co daje potencjalnym kupującym dobre wyobrażenie o skali i o tym, jak praca może wyglądać w ich domu.

Marketing 101: bez pomiaru nie ma poprawy

Jak wszystko w życiu, doskonałość marketingowa to kwestia stopniowych ulepszeń. Aby je wprowadzać, musisz mierzyć skuteczność na każdym etapie, bo inaczej nie zobaczysz postępów i nie zrozumiesz, co działa, a co nie.

Dobrze, więc jakie wskaźniki śledzić i jak je wykorzystać do poprawy? Oto, co polecamy na początek:

Wolumen Współczynnik konwersji Idealny współczynnik konwersji Zasięg Liczba wyświetleń w kanałach nie dotyczy nie dotyczy Ruch Liczba wizyt w sklepie % wyświetleń, które zamieniają się w kliknięcia 20% (e-mail), 5% (media społecznościowe), 3% (wyszukiwarka) Sprzedaż Liczba sprzedaży % wizyt, które zamieniają się w sprzedaż 2,5% Kolekcjonerzy Liczba kolekcjonerów % powracających kupujących 30%

Dobry współczynnik konwersji sprzedaży to 2,5% ruchu. Oznaczałoby to, że zaangażowanie w twoich kanałach jest autentyczne, czyli ludzie obserwują cię lub zapisują się na listę mailingową, bo kochają twoje treści i prace. Na każde 1000 wizyt od właściwych obserwujących, zaangażowanych z właściwych powodów, powinno więc przypadać około 2900 € (2500 £) sprzedaży. Z czasem powinno to prowadzić do powtórnych zakupów, jeśli jakość produktu i obsługi klienta jest dobra (podpowiedź: tu wkraczamy my!)



Pokazuje to dwie rzeczy. Po pierwsze, sprzedaż może początkowo wydawać się powolna, zależnie od zaangażowania, jakie już masz, ale szybko się mnoży, prowadząc do kariery i twórczej wolności, których chcesz. Po drugie, gonienie za obserwującymi tylko dla liczb nie da oczekiwanego rezultatu. Szukaj autentycznych obserwujących, którzy kochają to, co robisz, a osiągniesz to, publikując treści takie, jak opisaliśmy powyżej.

To wszystko

Może się wydawać, że to dużo informacji do przepracowania, i tak, będzie to wymagać od ciebie zaangażowania. Zrób to jednak teraz, a osiągniesz sukces w sprzedaży sztuki. Najważniejsze to po prostu zacząć i po drodze uczyć się, co działa najlepiej u ciebie! Teraz skorzystaj z tej listy kontrolnej, aby wdrożyć te zadania. Powodzenia!