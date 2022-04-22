Certyfikaty autentyczności, podpisy cyfrowe
Śledzimy Twoje edycje limitowane i dołączamy do zamówienia certyfikat autentyczności. Aby nadać temu osobisty charakter, możesz również umieścić na wydruku podpis cyfrowy.
Śledzimy Twoje edycje limitowane i dołączamy do zamówienia certyfikat autentyczności. Aby nadać temu osobisty charakter, możesz również umieścić na wydruku podpis cyfrowy.
Aby skutecznie sprzedawać sztukę online, musisz dostarczać wydruki do rąk klientów w rozsądnej cenie, jednocześnie gwarantując kupującym autentyczność zamawianych dzieł. Prawdziwym wyzwaniem jest zapewnienie unikatowego doświadczenia przy jednoczesnej automatyzacji sprzedaży, którą umożliwia dropshipping. Zrealizowaliśmy ponad 100 000 zamówień, wiemy czego potrzebujesz i uwzględniliśmy to w naszym oprogramowaniu.
Śledź swoje edycje limitowane i wystawiaj certyfikat autentyczności przy każdym zamówieniu. Ilość zapasów jest zsynchronizowana z Twoim sklepem, więc nie sprzedasz więcej wydruków, niż obejmuje to edycja. Dostępnych 5 wzorów certyfikatów.
Nasze oprogramowanie ułatwia śledzenie edycji limitowanych. Przypisujesz numery wydań do swoich wydruków, co jest zsynchronizowane ze stanem magazynowym Twojego sklepu. Podczas sprzedaży numery edycji są odznaczane. Po sprzedaży danego egzemplarza automatycznie stanie się on niedostępny.
Dowiedz się, jak nasze opcje personalizacji pozwalają Ci rozwijać swoją markę. Dropshipping działający tak, jakby wydruki były wysyłane przez Ciebie.
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