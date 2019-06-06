Szybka dostawa i świetna jakość
W theprintspace dostarczamy wydruki najwyższej jakości. Szybka odpowiedź przyjaznych ekspertów i znakomite usługi.
W theprintspace dostarczamy wydruki najwyższej jakości. Szybka odpowiedź przyjaznych ekspertów i znakomite usługi.
Cena -
|Rozmiar druku
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art & Giclee
|15" x 10"
|€ 3.98 € 4.74
|€ 3.98 € 4.74
|€ 9.14 € 10.88
|€ 17.07 € 20.31
|€ 11.18 € 13.30
|30" x 20"
|€ 9.14 € 10.88
|€ 9.14 € 10.88
|€ 15.26 € 18.16
|€ 34.31 € 40.83
|€ 15.26 € 18.16
|45" x 30"
|€ 11.18 € 13.30
|€ 11.18 € 13.30
|€ 18.32 € 21.80
|€ 42.89 € 51.04
|€ 19.34 € 23.01
|60" x 40"
|€ 14.25 € 16.96
|€ 14.25 € 16.96
|€ 22.42 € 26.68
|€ 52.72 € 62.74
|€ 25.49 € 30.33
|75" x 50"
|€ 20.37 € 24.24
|€ 20.37 € 24.24
|€ 33.65 € 40.04
|€ 78.50 € 93.42
|€ 38.76 € 46.12
|90" x 60"
|€ 29.57 € 35.19
|€ 29.57 € 35.19
|€ 46.91 € 55.82
|€ 111.64 € 132.85
|€ 54.08 € 64.36
|105" x 70"
|€ 38.76 € 46.12
|€ 38.76 € 46.12
|€ 63.26 € 75.28
|€ 149.70 € 178.14
|€ 72.45 € 86.22
|120" x 80"
|€ 49.99 € 59.49
|€ 49.99 € 59.49
|€ 81.64 € 97.15
|€ 192.65 € 229.25
|€ 93.90 € 111.74
|150" x 100"
|€ 77.55 € 92.28
|€ 77.55 € 92.28
|€ 126.59 € 150.64
|€ 300.66 € 357.79
|€ 144.97 € 172.51
|180" x 120"
|€ 111.26 € 132.40
|€ 111.26 € 132.40
|€ 181.73 € 216.26
|€ 432.01 € 514.09
|€ 204.26 € 243.07
Cena -
|Rozmiar druku
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art & Giclee
|20
|€ 5.00 € 5.95
|€ 5.00 € 5.95
|€ 11.18 € 13.30
|€ 20.75 € 24.69
|€ 13.23 € 15.74
|28
|€ 9.14 € 10.88
|€ 9.14 € 10.88
|€ 15.26 € 18.16
|€ 34.31 € 40.83
|€ 15.26 € 18.16
|40
|€ 10.11 € 12.03
|€ 10.11 € 12.03
|€ 17.31 € 20.60
|€ 41.67 € 49.59
|€ 18.32 € 21.80
|60
|€ 15.26 € 18.16
|€ 15.26 € 18.16
|€ 24.47 € 29.12
|€ 56.40 € 67.12
|€ 28.55 € 33.97
|80
|€ 20.32 € 24.18
|€ 20.32 € 24.18
|€ 41.83 € 49.78
|€ 99.37 € 118.25
|€ 47.94 € 57.05
|100
|€ 39.77 € 47.33
|€ 39.77 € 47.33
|€ 64.29 € 76.51
|€ 152.14 € 181.05
|€ 73.48 € 87.44
|120
|€ 56.12 € 66.78
|€ 56.12 € 66.78
|€ 91.86 € 109.31
|€ 217.20 € 258.47
|€ 105.13 € 125.10
|140
|€ 76.54 € 91.08
|€ 76.54 € 91.08
|€ 124.54 € 148.20
|€ 294.53 € 350.49
|€ 141.90 € 168.86
|160
|€ 99.01 € 117.82
|€ 99.01 € 117.82
|€ 162.31 € 193.15
|€ 384.13 € 457.11
|€ 183.83 € 218.76
Cena -
|Rozmiar druku
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art & Giclee
|18
|€ 5.00 € 5.95
|€ 5.00 € 5.95
|€ 11.18 € 13.30
|€ 19.51 € 23.22
|€ 12.20 € 14.52
|24
|€ 9.14 € 10.88
|€ 9.14 € 10.88
|€ 14.25 € 16.96
|€ 31.86 € 37.91
|€ 14.25 € 16.96
|30
|€ 10.15 € 12.08
|€ 10.15 € 12.08
|€ 15.26 € 18.16
|€ 35.53 € 42.28
|€ 16.30 € 19.40
|35
|€ 10.15 € 12.08
|€ 10.15 € 12.08
|€ 16.30 € 19.40
|€ 37.99 € 45.21
|€ 18.32 € 21.80
|50
|€ 13.23 € 15.74
|€ 13.23 € 15.74
|€ 21.39 € 25.45
|€ 49.04 € 58.36
|€ 23.44 € 27.89
|60
|€ 16.30 € 19.40
|€ 16.30 € 19.40
|€ 26.50 € 31.54
|€ 62.55 € 74.43
|€ 30.60 € 36.41
|70
|€ 19.34 € 23.01
|€ 19.34 € 23.01
|€ 31.61 € 37.62
|€ 73.60 € 87.58
|€ 35.68 € 42.46
|90
|€ 33.65 € 40.04
|€ 33.65 € 40.04
|€ 55.10 € 65.57
|€ 128.81 € 153.28
|€ 62.25 € 74.08
|100
|€ 37.73 € 44.90
|€ 37.73 € 44.90
|€ 60.21 € 71.65
|€ 142.33 € 169.37
|€ 69.39 € 82.57
|140
|€ 72.45 € 86.22
|€ 72.45 € 86.22
|€ 118.42 € 140.92
|€ 281.03 € 334.43
|€ 134.75 € 160.35
Cena -
|Rozmiar druku
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art & Giclee
|10
|€ 3.01 € 3.58
|€ 3.01 € 3.58
|€ 6.03 € 7.18
|€ 10.92 € 12.99
|€ 5.00 € 5.95
|20
|€ 8.12 € 9.66
|€ 8.12 € 9.66
|€ 13.23 € 15.74
|€ 30.63 € 36.45
|€ 14.25 € 16.96
|30
|€ 10.15 € 12.08
|€ 10.15 € 12.08
|€ 15.26 € 18.16
|€ 35.53 € 42.28
|€ 17.31 € 20.60
|40
|€ 12.20 € 14.52
|€ 12.20 € 14.52
|€ 18.32 € 21.80
|€ 42.89 € 51.04
|€ 20.37 € 24.24
|50
|€ 14.25 € 16.96
|€ 14.25 € 16.96
|€ 22.42 € 26.68
|€ 52.72 € 62.74
|€ 26.50 € 31.54
|60
|€ 20.37 € 24.24
|€ 20.37 € 24.24
|€ 31.61 € 37.62
|€ 74.82 € 89.04
|€ 36.72 € 43.70
|80
|€ 34.67 € 41.26
|€ 34.67 € 41.26
|€ 55.10 € 65.57
|€ 131.27 € 156.21
|€ 63.26 € 75.28
|100
|€ 52.03 € 61.92
|€ 52.03 € 61.92
|€ 84.72 € 100.82
|€ 201.23 € 239.46
|€ 96.97 € 115.39
|120
|€ 74.50 € 88.66
|€ 74.50 € 88.66
|€ 121.48 € 144.56
|€ 288.40 € 343.20
|€ 137.87 € 164.07
Cena -
|Rozmiar druku
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art & Giclee
|20
|€ 3.98 € 4.74
|€ 3.98 € 4.74
|€ 10.15 € 12.08
|€ 18.29 € 21.77
|€ 12.20 € 14.52
|50
|€ 11.18 € 13.30
|€ 11.18 € 13.30
|€ 18.32 € 21.80
|€ 41.67 € 49.59
|€ 18.32 € 21.80
|60
|€ 11.18 € 13.30
|€ 11.18 € 13.30
|€ 17.31 € 20.60
|€ 41.67 € 49.59
|€ 18.32 € 21.80
|90
|€ 15.26 € 18.16
|€ 15.26 € 18.16
|€ 24.47 € 29.12
|€ 56.40 € 67.12
|€ 28.55 € 33.97
|100
|€ 14.25 € 16.96
|€ 14.25 € 16.96
|€ 22.42 € 26.68
|€ 52.72 € 62.74
|€ 26.50 € 31.54
|120
|€ 37.73 € 44.90
|€ 37.73 € 44.90
|€ 62.25 € 74.08
|€ 147.23 € 175.20
|€ 71.44 € 85.01
|150
|€ 39.77 € 47.33
|€ 39.77 € 47.33
|€ 64.29 € 76.51
|€ 152.14 € 181.05
|€ 74.50 € 88.66
|160
|€ 34.67 € 41.26
|€ 34.67 € 41.26
|€ 55.10 € 65.57
|€ 131.27 € 156.21
|€ 64.29 € 76.51
|200
|€ 52.03 € 61.92
|€ 52.03 € 61.92
|€ 84.72 € 100.82
|€ 201.23 € 239.46
|€ 97.99 € 116.61
|240
|€ 49.99 € 59.49
|€ 49.99 € 59.49
|€ 81.64 € 97.15
|€ 192.65 € 229.25
|€ 94.92 € 112.95
Cena -
|Rozmiar druku
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art & Giclee
|10.5
|€ 3.98 € 4.74
|€ 3.98 € 4.74
|€ 9.14 € 10.88
|€ 18.29 € 21.77
|€ 12.20 € 14.52
|14.8
|€ 7.09 € 8.44
|€ 7.09 € 8.44
|€ 12.20 € 14.52
|€ 26.95 € 32.07
|€ 13.23 € 15.74
|21.0
|€ 9.14 € 10.88
|€ 9.14 € 10.88
|€ 15.26 € 18.16
|€ 34.31 € 40.83
|€ 15.26 € 18.16
|29.7
|€ 11.18 € 13.30
|€ 11.18 € 13.30
|€ 18.32 € 21.80
|€ 41.67 € 49.59
|€ 18.32 € 21.80
|42.0
|€ 14.25 € 16.96
|€ 14.25 € 16.96
|€ 22.42 € 26.68
|€ 52.72 € 62.74
|€ 26.50 € 31.54
|59.4
|€ 26.50 € 31.54
|€ 26.50 € 31.54
|€ 43.86 € 52.19
|€ 101.83 € 121.18
|€ 49.99 € 59.49
|84.1
|€ 52.03 € 61.92
|€ 52.03 € 61.92
|€ 84.72 € 100.82
|€ 201.23 € 239.46
|€ 96.97 € 115.39
Cena -
|Rozmiar druku
|3mm PVC sintra
|5mm PVC sintra
|5mm Gatorfoam
|10mm Gatorfoam
|MDF
|Dibond & listwy
|Aluminium i listwy
|Dibond & rama spodnia
|Aluminium i rama spodnia
|Acrylic reverse
|30
|€ 11.69 € 13.91
|€ 16.29 € 19.39
|€ 11.69 € 13.91
|€ 16.23 € 19.31
|€ 28.06 € 33.39
|€ 28.60 € 34.03
|€ 58.40 € 69.50
|€ 61.90 € 73.66
|€ 91.70 € 109.12
|- -
|45
|€ 27.60 € 32.84
|€ 35.43 € 42.16
|€ 27.60 € 32.84
|€ 35.41 € 42.14
|€ 46.22 € 55.00
|€ 46.99 € 55.92
|€ 72.88 € 86.73
|€ 76.48 € 91.01
|€ 102.38 € 121.83
|- -
|60
|€ 38.65 € 45.99
|€ 48.99 € 58.30
|€ 38.65 € 45.99
|€ 46.28 € 55.07
|€ 61.98 € 73.76
|€ 71.48 € 85.06
|€ 87.85 € 104.54
|€ 103.98 € 123.74
|€ 120.35 € 143.22
|- -
|75
|€ 44.67 € 53.16
|€ 54.93 € 65.37
|€ 44.67 € 53.16
|€ 53.22 € 63.33
|€ 69.40 € 82.59
|€ 106.20 € 126.38
|€ 106.20 € 126.38
|€ 132.37 € 157.52
|€ 132.37 € 157.52
|- -
|90
|€ 92.62 € 110.22
|€ 110.61 € 131.63
|€ 92.62 € 110.22
|€ 105.50 € 125.55
|€ 123.61 € 147.10
|€ 134.80 € 160.41
|€ 186.86 € 222.36
|€ 185.86 € 221.17
|€ 237.92 € 283.12
|- -
|105
|€ 83.43 € 99.28
|€ 129.65 € 154.28
|€ 83.43 € 99.28
|€ 112.67 € 134.08
|€ 143.95 € 171.30
|€ 170.55 € 202.95
|€ 177.67 € 211.43
|€ 221.59 € 263.69
|€ 228.73 € 272.19
|- -
|120
|€ 143.89 € 171.23
|€ 168.97 € 201.07
|€ 143.89 € 171.23
|€ 161.02 € 191.61
|€ 183.47 € 218.33
|- -
|- -
|€ 296.17 € 352.44
|€ 369.35 € 439.53
|- -
|150
|€ 148.29 € 176.47
|€ 175.25 € 208.55
|€ 148.29 € 176.47
|€ 166.26 € 197.85
|€ 189.73 € 225.78
|- -
|- -
|€ 357.43 € 425.34
|€ 417.12 € 496.37
|- -
|180
|€ 217.35 € 258.65
|€ 257.86 € 306.85
|€ 217.35 € 258.65
|€ 241.90 € 287.86
|€ 272.34 € 324.08
|- -
|- -
|€ 520.83 € 619.79
|€ 637.66 € 758.82
|- -
Cena -
|Rozmiar druku
|3mm PVC sintra
|5mm PVC sintra
|5mm Gatorfoam
|10mm Gatorfoam
|MDF
|Dibond & listwy
|Aluminium i listwy
|Dibond & rama spodnia
|Aluminium i rama spodnia
|Acrylic reverse
|20
|€ 12.48 € 14.85
|€ 17.56 € 20.90
|€ 12.48 € 14.85
|€ 16.23 € 19.31
|€ 28.32 € 33.70
|€ 11.28 € 13.42
|€ 51.01 € 60.70
|€ 26.61 € 31.67
|€ 75.51 € 89.86
|- -
|28
|€ 11.69 € 13.91
|€ 15.85 € 18.86
|€ 11.69 € 13.91
|€ 16.23 € 19.31
|€ 28.06 € 33.39
|€ 14.29 € 17.01
|€ 58.40 € 69.50
|€ 39.82 € 47.39
|€ 91.70 € 109.12
|- -
|40
|€ 15.52 € 18.47
|€ 22.15 € 26.36
|€ 15.52 € 18.47
|€ 20.50 € 24.40
|€ 32.55 € 38.73
|€ 43.97 € 52.32
|€ 66.49 € 79.12
|€ 74.61 € 88.79
|€ 82.37 € 98.02
|- -
|60
|€ 37.64 € 44.79
|€ 47.96 € 57.07
|€ 37.64 € 44.79
|€ 45.25 € 53.85
|€ 60.98 € 72.57
|€ 80.68 € 96.01
|€ 86.84 € 103.34
|€ 121.52 € 144.61
|€ 119.34 € 142.01
|- -
|80
|€ 101.86 € 121.21
|€ 119.84 € 142.61
|€ 101.86 € 121.21
|€ 114.52 € 136.28
|€ 132.85 € 158.09
|€ 127.70 € 151.96
|€ 196.10 € 233.36
|€ 178.77 € 212.74
|€ 247.17 € 294.13
|- -
|100
|€ 82.41 € 98.07
|€ 100.38 € 119.45
|€ 82.41 € 98.07
|€ 95.09 € 113.16
|€ 113.39 € 134.93
|€ 187.91 € 223.61
|€ 187.91 € 223.61
|€ 249.17 € 296.51
|€ 227.70 € 270.96
|- -
|120
|€ 137.76 € 163.93
|€ 162.83 € 193.77
|€ 137.76 € 163.93
|€ 154.89 € 184.32
|€ 177.34 € 211.03
|- -
|- -
|€ 291.05 € 346.35
|€ 363.23 € 432.24
|- -
|140
|€ 196.82 € 234.22
|€ 227.76 € 271.03
|€ 196.82 € 234.22
|€ 216.49 € 257.62
|€ 242.26 € 288.29
|- -
|- -
|€ 449.35 € 534.73
|€ 533.07 € 634.35
|- -
|160
|€ 229.61 € 273.24
|€ 270.12 € 321.44
|€ 229.61 € 273.24
|€ 254.16 € 302.45
|€ 284.61 € 338.69
|- -
|- -
|€ 498.36 € 593.05
|€ 649.90 € 773.38
|- -
Cena -
|Rozmiar druku
|3mm PVC sintra
|5mm PVC sintra
|5mm Gatorfoam
|10mm Gatorfoam
|MDF
|Dibond & listwy
|Aluminium i listwy
|Dibond & rama spodnia
|Aluminium i rama spodnia
|Acrylic reverse
|18
|€ 6.04 € 7.19
|€ 8.37 € 9.96
|€ 6.04 € 7.19
|€ 8.37 € 9.96
|€ 17.83 € 21.22
|€ 9.24 € 11.00
|€ 29.71 € 35.35
|€ 24.56 € 29.23
|€ 44.64 € 53.12
|- -
|24
|€ 8.34 € 9.92
|€ 13.41 € 15.96
|€ 8.34 € 9.92
|€ 12.12 € 14.42
|€ 24.20 € 28.80
|€ 14.29 € 17.01
|€ 46.86 € 55.76
|€ 39.82 € 47.39
|€ 71.36 € 84.92
|- -
|30
|€ 9.98 € 11.88
|€ 15.40 € 18.33
|€ 9.98 € 11.88
|€ 13.67 € 16.27
|€ 26.19 € 31.17
|€ 29.61 € 35.24
|€ 50.58 € 60.19
|€ 60.25 € 71.70
|€ 76.73 € 91.31
|- -
|35
|€ 11.72 € 13.95
|€ 18.34 € 21.82
|€ 11.72 € 13.95
|€ 15.86 € 18.87
|€ 29.14 € 34.68
|€ 35.76 € 42.55
|€ 51.23 € 60.96
|€ 76.60 € 91.15
|€ 91.97 € 109.44
|- -
|50
|€ 25.55 € 30.40
|€ 33.38 € 39.72
|€ 25.55 € 30.40
|€ 33.36 € 39.70
|€ 44.16 € 52.55
|€ 65.36 € 77.78
|€ 70.84 € 84.30
|€ 116.43 € 138.55
|€ 100.33 € 119.39
|- -
|60
|€ 36.62 € 43.58
|€ 46.96 € 55.88
|€ 36.62 € 43.58
|€ 44.24 € 52.65
|€ 59.95 € 71.34
|€ 84.76 € 100.86
|€ 85.81 € 102.11
|€ 146.05 € 173.80
|€ 118.30 € 140.78
|- -
|70
|€ 45.71 € 54.39
|€ 55.95 € 66.58
|€ 45.71 € 54.39
|€ 54.25 € 64.56
|€ 70.43 € 83.81
|€ 98.04 € 116.67
|€ 103.30 € 122.93
|€ 169.53 € 201.74
|€ 133.39 € 158.73
|- -
|90
|€ 88.54 € 105.36
|€ 106.54 € 126.78
|€ 88.54 € 105.36
|€ 101.21 € 120.44
|€ 119.53 € 142.24
|€ 150.12 € 178.64
|€ 182.79 € 217.52
|€ 231.83 € 275.88
|€ 233.84 € 278.27
|- -
|100
|€ 84.46 € 100.51
|€ 102.44 € 121.90
|€ 84.46 € 100.51
|€ 97.14 € 115.60
|€ 115.44 € 137.37
|€ 162.38 € 193.23
|€ 178.70 € 212.65
|€ 254.29 € 302.61
|€ 229.75 € 273.40
|- -
|140
|€ 121.44 € 144.51
|€ 146.49 € 174.32
|€ 121.44 € 144.51
|€ 138.55 € 164.87
|€ 160.99 € 191.58
|0.0 -
|0.0 -
|€ 306.36 € 364.57
|€ 346.89 € 412.80
|- -
Cena -
|Rozmiar druku
|3mm PVC sintra
|5mm PVC sintra
|5mm Gatorfoam
|10mm Gatorfoam
|MDF
|Dibond & listwy
|Aluminium i listwy
|Dibond & rama spodnia
|Aluminium i rama spodnia
|Acrylic reverse
|20
|€ 9.37 € 11.15
|€ 14.41 € 17.15
|€ 9.37 € 11.15
|€ 13.12 € 15.61
|€ 25.21 € 30.00
|€ 12.25 € 14.58
|€ 47.89 € 56.99
|€ 27.58 € 32.82
|€ 72.39 € 86.14
|- -
|30
|€ 15.46 € 18.40
|€ 22.06 € 26.25
|€ 15.46 € 18.40
|€ 20.45 € 24.34
|€ 32.51 € 38.69
|€ 30.64 € 36.46
|€ 55.60 € 66.16
|€ 56.17 € 66.84
|€ 82.33 € 97.97
|- -
|40
|€ 26.57 € 31.62
|€ 34.40 € 40.94
|€ 26.57 € 31.62
|€ 34.38 € 40.91
|€ 45.19 € 53.78
|€ 58.22 € 69.28
|€ 71.86 € 85.51
|€ 88.85 € 105.73
|€ 101.36 € 120.62
|- -
|50
|€ 38.65 € 45.99
|€ 48.99 € 58.30
|€ 38.65 € 45.99
|€ 46.28 € 55.07
|€ 61.98 € 73.76
|€ 66.37 € 78.98
|€ 87.85 € 104.54
|€ 107.24 € 127.62
|€ 120.35 € 143.22
|- -
|60
|€ 71.28 € 84.82
|€ 83.66 € 99.56
|€ 71.28 € 84.82
|€ 81.71 € 97.23
|€ 98.14 € 116.79
|€ 89.87 € 106.95
|€ 141.98 € 168.96
|€ 140.94 € 167.72
|€ 184.89 € 220.02
|- -
|80
|€ 104.68 € 124.57
|€ 133.72 € 159.13
|€ 104.68 € 124.57
|€ 153.52 € 182.69
|€ 148.22 € 176.38
|€ 132.77 € 158.00
|€ 231.90 € 275.96
|€ 194.03 € 230.90
|€ 202.36 € 240.81
|- -
|100
|€ 98.42 € 117.12
|€ 119.96 € 142.75
|€ 98.42 € 117.12
|€ 113.73 € 135.34
|€ 132.96 € 158.22
|€ 183.83 € 218.76
|€ 224.12 € 266.70
|€ 255.31 € 303.82
|€ 283.94 € 337.89
|- -
|120
|€ 156.22 € 185.90
|€ 185.72 € 221.01
|€ 156.22 € 185.90
|€ 175.01 € 208.26
|€ 197.23 € 234.70
|- -
|- -
|€ 374.80 € 446.01
|€ 436.42 € 519.34
|- -
Cena -
|Rozmiar druku
|3mm PVC sintra
|5mm PVC sintra
|5mm Gatorfoam
|10mm Gatorfoam
|MDF
|Dibond & listwy
|Aluminium i listwy
|Dibond & rama spodnia
|Aluminium i rama spodnia
|Acrylic reverse
|50
|€ 17.41 € 20.72
|€ 24.87 € 29.60
|€ 17.41 € 20.72
|€ 22.60 € 26.89
|€ 34.91 € 41.54
|€ 42.88 € 51.03
|€ 59.20 € 70.45
|€ 58.22 € 69.28
|€ 98.63 € 117.37
|- -
|60
|€ 28.55 € 33.97
|€ 37.73 € 44.90
|€ 28.55 € 33.97
|€ 34.47 € 41.02
|€ 55.17 € 65.65
|€ 46.99 € 55.92
|€ 70.99 € 84.48
|€ 67.40 € 80.21
|€ 129.32 € 153.89
|- -
|90
|€ 42.58 € 50.67
|€ 53.88 € 64.12
|€ 42.58 € 50.67
|€ 50.67 € 60.30
|€ 66.96 € 79.68
|€ 89.87 € 106.95
|€ 95.04 € 113.10
|€ 120.52 € 143.42
|€ 165.04 € 196.40
|- -
|100
|€ 71.15 € 84.67
|€ 86.64 € 103.10
|€ 71.15 € 84.67
|€ 81.64 € 97.15
|- -
|€ 91.92 € 109.38
|€ 126.45 € 150.48
|€ 153.19 € 182.30
|€ 248.12 € 295.26
|- -
|120
|€ 83.60 € 99.48
|€ 102.55 € 122.03
|€ 83.60 € 99.48
|€ 95.21 € 113.30
|€ 150.82 € 179.48
|- -
|- -
|€ 194.03 € 230.90
|€ 232.87 € 277.12
|- -
|150
|€ 85.51 € 101.76
|€ 104.99 € 124.94
|€ 85.51 € 101.76
|€ 98.19 € 116.85
|€ 116.50 € 138.64
|- -
|- -
|€ 306.36 € 364.57
|€ 347.56 € 413.60
|- -
|160
|€ 142.39 € 169.44
|€ 168.84 € 200.92
|€ 142.39 € 169.44
|€ 159.08 € 189.31
|€ 184.88 € 220.01
|- -
|- -
|€ 316.59 € 376.74
|€ 545.91 € 649.63
|- -
Cena -
|Rozmiar druku
|3mm PVC sintra
|5mm PVC sintra
|5mm Gatorfoam
|10mm Gatorfoam
|MDF
|Dibond & listwy
|Aluminium i listwy
|Dibond & rama spodnia
|Aluminium i rama spodnia
|Acrylic reverse
|14.8
|€ 3.94 € 4.69
|€ 6.27 € 7.46
|€ 3.94 € 4.69
|€ 6.27 € 7.46
|€ 15.72 € 18.71
|€ 9.18 € 10.92
|€ 27.57 € 32.81
|€ 24.51 € 29.17
|€ 42.55 € 50.63
|- -
|21.0
|€ 11.69 € 13.91
|€ 16.29 € 19.39
|€ 11.69 € 13.91
|€ 16.23 € 19.31
|€ 28.06 € 33.39
|€ 28.60 € 34.03
|€ 58.40 € 69.50
|€ 49.03 € 58.35
|€ 91.70 € 109.12
|- -
|29.7
|€ 14.93 € 17.77
|€ 21.83 € 25.98
|€ 14.93 € 17.77
|€ 19.98 € 23.78
|€ 35.20 € 41.89
|€ 43.91 € 52.25
|€ 69.13 € 82.26
|€ 74.55 € 88.71
|€ 102.47 € 121.94
|- -
|42.0
|€ 25.32 € 30.13
|€ 38.44 € 45.74
|€ 25.32 € 30.13
|€ 30.74 € 36.58
|€ 57.34 € 68.23
|€ 75.57 € 89.93
|€ 86.75 € 103.23
|€ 102.12 € 121.52
|€ 123.94 € 147.49
|- -
|59.4
|€ 48.12 € 57.26
|€ 72.87 € 86.72
|€ 48.12 € 57.26
|€ 56.39 € 67.10
|€ 87.33 € 103.92
|€ 129.70 € 154.34
|€ 124.64 € 148.32
|€ 132.77 € 158.00
|€ 155.55 € 185.10
|- -
|84.1
|€ 87.31 € 103.90
|€ 116.36 € 138.47
|€ 87.31 € 103.90
|€ 99.39 € 118.27
|€ 130.85 € 155.71
|- -
|- -
|€ 265.52 € 315.97
|€ 367.31 € 437.10
|- -
Cena -
|Rozmiar druku
|Rama tradycyjna
|Rama przestrzenna
|Rama gablotowa
|Rama pływająca
|30 x 20
|€ 68.36 € 81.35
|€ 53.35 € 63.49
|€ 97.39 € 115.89
|€ 167.43 € 199.24
|45 x 30
|€ 112.15 € 133.46
|€ 90.31 € 107.47
|€ 158.23 € 188.29
|€ 260.97 € 310.55
|60 x 40
|€ 136.70 € 162.67
|€ 167.95 € 199.86
|€ 191.22 € 227.55
|€ 317.28 € 377.56
|75 x 50
|€ 155.98 € 185.62
|€ 201.61 € 239.92
|€ 219.08 € 260.71
|€ 359.53 € 427.84
|90 x 60
|€ 245.36 € 291.98
|€ 342.72 € 407.84
|€ 332.29 € 395.43
|€ 540.23 € 642.87
|105 x 70
|– –
|€ 477.15 € 567.81
|– –
|€ 427.61 € 508.86
Cena -
|Rozmiar druku
|Rama tradycyjna
|Rama przestrzenna
|Rama gablotowa
|Rama pływająca
|28 x 21
|€ 54.34 € 64.66
|€ 51.21 € 60.94
|€ 100.26 € 119.31
|€ 107.47 € 127.89
|40 x 30
|€ 84.13 € 100.11
|€ 67.11 € 79.86
|€ 119.94 € 142.73
|€ 205.25 € 244.25
|60 x 45
|€ 136.70 € 162.67
|€ 167.95 € 199.86
|€ 191.22 € 227.55
|€ 317.28 € 377.56
|80 x 60
|€ 245.36 € 291.98
|€ 342.72 € 407.84
|€ 332.29 € 395.43
|€ 540.23 € 642.87
|100 x 75
|€ 245.36 € 291.98
|€ 342.72 € 407.84
|€ 332.29 € 395.43
|€ 540.23 € 642.87
Cena -
|Rozmiar druku
|Rama tradycyjna
|Rama przestrzenna
|Rama gablotowa
|Rama pływająca
|30 x 24
|€ 68.36 € 81.35
|€ 53.35 € 63.49
|€ 97.39 € 115.89
|€ 167.43 € 199.24
|40 x 32
|€ 112.15 € 133.46
|€ 90.31 € 107.47
|€ 158.23 € 188.29
|€ 260.97 € 310.55
|50 x 40
|€ 112.15 € 133.46
|€ 90.31 € 107.47
|€ 158.23 € 188.29
|€ 260.97 € 310.55
|60 x 48
|€ 136.70 € 162.67
|€ 167.95 € 199.86
|€ 191.22 € 227.55
|€ 317.28 € 377.56
|75 x 60
|€ 206.81 € 246.10
|€ 268.59 € 319.62
|€ 281.82 € 335.37
|€ 454.14 € 540.43
Cena -
|Rozmiar druku
|Rama tradycyjna
|Rama przestrzenna
|Rama gablotowa
|Rama pływająca
|20 x 20
|€ 57.84 € 68.83
|€ 45.83 € 54.54
|€ 81.74 € 97.27
|€ 145.95 € 173.68
|30 x 30
|€ 84.13 € 100.11
|€ 67.11 € 79.86
|€ 119.94 € 142.73
|€ 205.25 € 244.25
|40 x 40
|€ 112.15 € 133.46
|€ 90.31 € 107.47
|€ 158.23 € 188.29
|€ 260.97 € 310.55
|50 x 50
|€ 136.70 € 162.67
|€ 167.95 € 199.86
|€ 191.22 € 227.55
|€ 317.28 € 377.56
|60 x 60
|€ 206.81 € 246.10
|€ 268.59 € 319.62
|€ 281.82 € 335.37
|€ 454.14 € 540.43
|75 x 75
|€ 206.81 € 246.10
|€ 268.59 € 319.62
|€ 281.82 € 335.37
|€ 454.14 € 540.43
Cena -
|Rozmiar druku
|Rama tradycyjna
|Rama przestrzenna
|Rama gablotowa
|Rama pływająca
|60 x 20
|€ 120.93 € 143.91
|€ 85.95 € 102.28
|€ 182.21 € 216.83
|€ 285.77 € 340.07
|90 x 30
|€ 170.00 € 202.30
|€ 121.33 € 144.38
|€ 246.62 € 293.48
|€ 377.55 € 449.28
|120 x 40
|– –
|€ 166.84 € 198.54
|€ 290.57 € 345.78
|€ 469.79 € 559.05
Cena -
|Rozmiar druku
|Rama tradycyjna
|Rama przestrzenna
|Rama gablotowa
|Rama pływająca
|A5
|€ 57.84 € 68.83
|€ 45.83 € 54.54
|€ 81.74 € 97.27
|€ 145.95 € 173.68
|A4
|€ 54.34 € 64.66
|€ 51.21 € 60.94
|€ 100.26 € 119.31
|€ 107.47 € 127.89
|A3
|€ 82.37 € 98.02
|€ 68.53 € 81.55
|€ 147.01 € 174.94
|€ 158.80 € 188.97
|A2
|€ 113.92 € 135.56
|€ 151.66 € 180.48
|€ 205.74 € 244.83
|€ 208.53 € 248.15
|A1
|€ 202.29 € 240.73
|€ 253.77 € 301.99
|€ 220.82 € 262.78
|€ 283.69 € 337.59
|A0
|– –
|€ 477.15 € 567.81
|– –
|€ 427.61 € 508.86
|Produkt
|Odbiór osobisty w studio w Londynie
|Royal Mail (£) Czas dostawy: 1–5 dni roboczych*
|Kurier
|Wydruki
|bezpłatny
|5.75
|11.99
|Wydruki z podłożem lub oprawione
|bezpłatny
|N/A
|30,00 - 70,00 w zależności od rozmiaru
Cena -
|Rozmiar
|Rama (€)
|Oprawione lub z podłożem (€)
|A4 (1.41:1)
|€ 32.01 € 38.09
|€ 34.89 € 41.52
|A3 (1.41:1)
|€ 39.07 € 46.49
|€ 42.67 € 50.78
|A2 (1.41:1)
|€ 57.21 € 68.08
|€ 62.22 € 74.04
|A1 (1.41:1)
|€ 99.83 € 118.80
|€ 107.00 € 127.33
|30x30cm (1:1)
|€ 41.20 € 49.03
|€ 45.31 € 53.92
|40x40cm (1:1)
|€ 47.55 € 56.58
|€ 52.30 € 62.24
|50x50cm (1:1)
|€ 66.56 € 79.21
|€ 73.21 € 87.12
|30x45cm (2:3)
|€ 44.84 € 53.36
|€ 48.57 € 57.80
|40x60cm (2:3)
|€ 57.30 € 68.19
|€ 63.53 € 75.60
|30x40cm (3:4)
|€ 41.76 € 49.69
|€ 45.70 € 54.38
|60x80cm (3:4)
|€ 118.04 € 140.47
|€ 128.89 € 153.38
|28x35cm (4:5)
|€ 40.73 € 48.47
|€ 43.99 € 52.35
|40x50cm (4:5)
|€ 51.86 € 61.71
|€ 56.72 € 67.50
|70x100cm (5:7)
|€ 157.64 € 187.59
|€ 166.77 € 198.46
Cena -
Cena -
|Wielka Brytania
|Niemcy
|Europa (UE)
|Europa (EOG i Szwajcaria)
|USA
|Kanada
|Reszta świata
|Wszystkie rozmiary
|€ 6.95 € 8.27
|€ 6.95 € 8.27
|€ 14.63 € 17.41
|€ 19.60 € 23.32
|€ 28.67 € 34.12
|€ 40.95 € 48.73
|€ 76.97 € 91.59
|Wielka Brytania
|Niemcy
|Europa (UE)
|Europa (EOG i Szwajcaria)
|USA
|Kanada
|Reszta świata
|Do 30 cm
|€ 14.63 € 17.41
|€ 14.63 € 17.41
|€ 26.33 € 31.33
|€ 34.52 € 41.08
|€ 22.82 € 27.16
|€ 40.95 € 48.73
|€ 76.94 € 91.56
|Do 42 cm
|€ 14.63 € 17.41
|€ 14.63 € 17.41
|€ 28.67 € 34.12
|€ 34.52 € 41.08
|€ 25.45 € 30.29
|€ 42.12 € 50.12
|€ 86.87 € 103.38
|Do 60 cm
|€ 16.97 € 20.19
|€ 16.97 € 20.19
|€ 32.18 € 38.29
|€ 38.03 € 45.26
|€ 30.89 € 36.76
|€ 54.99 € 65.44
|€ 112.09 € 133.39
|Do 85 cm
|€ 23.99 € 28.55
|€ 23.99 € 28.55
|€ 34.52 € 41.08
|€ 40.83 € 48.59
|€ 37.15 € 44.21
|€ 74.88 € 89.11
|€ 177.68 € 211.44
|Do 119 cm
|€ 35.10 € 41.77
|€ 35.10 € 41.77
|€ 76.05 € 90.50
|€ 87.75 € 104.42
|€ 44.17 € 52.56
|€ 79.56 € 94.68
|€ 210.60 € 250.61
Cena -
|Rozmiar druku
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art & Giclee
Cena -
|Rozmiar druku
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art & Giclee
Cena -
|Rozmiar druku
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art & Giclee
Cena -
|Rozmiar druku
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art & Giclee
Cena -
|Rozmiar druku
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art & Giclee
Cena -
|Rozmiar druku
|Matt
|Gloss
|Pearl
|Flex
|Fine Art & Giclee
Dostarczamy zamówienia w ciągu 24h, używając szybkiej i bezpiecznej firmy kurierskiej.
***