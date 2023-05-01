Wysyłka w dropshippingu: opłata za zamówienie czy za sztukę?

Jak naliczamy opłaty
Stawki wysyłki, które pobieramy od ciebie podczas realizacji zamówienia, naliczamy następująco:
- Opłata za dostawę wydruków jest naliczana za zamówienie, a nie za wydruk
- Opłata za dostawę wydruków w ramach jest naliczana za każdą ramę, a nie za zamówienie
- Gdy w jednym zamówieniu łączą się same wydruki i wydruki w ramach, obowiązuje zasada dla wysyłki ram
Nasze stawki wysyłki możesz zobaczyć tutaj.
Przykłady
Mając powyższe na uwadze, oto kilka przykładów:
- Jeśli klient złoży jedno zamówienie na 5 wydruków, naliczymy ci jedną opłatę za dostawę samych wydruków
- Jeśli klient złoży jedno zamówienie na 2 ramy, naliczymy ci sumę opłat za dostawę każdej ramy
- Jeśli klient złoży jedno zamówienie na 1 ramę i 2 wydruki, naliczymy ci jedną opłatę za dostawę ramy
- Jeśli klient złoży jedno zamówienie na 2 ramy i 2 wydruki, naliczymy ci sumę opłat za dostawę każdej ramy