Wysyłka w dropshippingu: opłata za zamówienie czy za sztukę?

Jak naliczamy opłaty

Stawki wysyłki, które pobieramy od ciebie podczas realizacji zamówienia, naliczamy następująco:

Opłata za dostawę wydruków jest naliczana za zamówienie, a nie za wydruk

Opłata za dostawę wydruków w ramach jest naliczana za każdą ramę, a nie za zamówienie

Gdy w jednym zamówieniu łączą się same wydruki i wydruki w ramach, obowiązuje zasada dla wysyłki ram

Nasze stawki wysyłki możesz zobaczyć tutaj.

Przykłady

Mając powyższe na uwadze, oto kilka przykładów: