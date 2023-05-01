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Wysyłka w dropshippingu: opłata za zamówienie czy za sztukę?

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Jak naliczamy opłaty

Stawki wysyłki, które pobieramy od ciebie podczas realizacji zamówienia, naliczamy następująco:

  • Opłata za dostawę wydruków jest naliczana za zamówienie, a nie za wydruk
  • Opłata za dostawę wydruków w ramach jest naliczana za każdą ramę, a nie za zamówienie
  • Gdy w jednym zamówieniu łączą się same wydruki i wydruki w ramach, obowiązuje zasada dla wysyłki ram

Nasze stawki wysyłki możesz zobaczyć tutaj.

Przykłady

Mając powyższe na uwadze, oto kilka przykładów:

  • Jeśli klient złoży jedno zamówienie na 5 wydruków, naliczymy ci jedną opłatę za dostawę samych wydruków
  • Jeśli klient złoży jedno zamówienie na 2 ramy, naliczymy ci sumę opłat za dostawę każdej ramy
  • Jeśli klient złoży jedno zamówienie na 1 ramę i 2 wydruki, naliczymy ci jedną opłatę za dostawę ramy
  • Jeśli klient złoży jedno zamówienie na 2 ramy i 2 wydruki, naliczymy ci sumę opłat za dostawę każdej ramy
Zaktualizowano październik 2026

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