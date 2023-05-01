Czy mogę wysłać certyfikat autentyczności z zamówieniem?

Możesz skonfigurować swoje produkty jako edycje limitowane lub otwarte. W obu przypadkach do paczki dla klienta dołączany jest certyfikat autentyczności.

Edycje otwarte są oznaczane jako „open edition” (edycja otwarta). W edycjach limitowanych śledzona jest ilość, a każdy certyfikat otrzymuje własny, unikalny numer edycji.

Edycje limitowane są śledzone w creativehub i synchronizowane z twoim sklepem, więc nie sprzedasz przypadkiem więcej egzemplarzy, niż liczy edycja. Dowiedz się więcej tutaj.

Do wyboru masz 6 wzorów certyfikatów: Classic, który jest bezpłatny, oraz 5 pięknie zaprojektowanych opcji w cenie około 2,30 € (2 £) za egzemplarz edycji. Dowiedz się więcej o wzorach tutaj.

Oprócz certyfikatów autentyczności masz możliwość wydrukowania cyfrowego podpisu i/lub numeru edycji bezpośrednio na wydruku. Dowiedz się więcej tutaj.