Twoja marka artystyczna i ceny wydruków

Twoja marka ma znaczenie

Jako artysta lub galeria musisz zbudować markę kojarzoną z jakością, a gdy ci się to uda, koniecznie ustalaj ceny, które do tej marki pasują. Jeśli zaniżysz ceny, spadnie postrzegana jakość twoich prac.

Silna marka musi mieć własny, niepowtarzalny głos. I tu dobra wiadomość: nie tylko twoje prace są wyjątkowe, ale też ty i twoje motywacje do ich tworzenia. Budowanie marki nie polega więc wyłącznie na skupieniu się na pracach, bo jej kluczową częścią jest sama osoba artysty. Ludzie kupują artystów, a zakup dzieła jest po prostu wyrazem tej wiary w ciebie.

Ta rada w równym stopniu dotyczy galerii. Galerie kuratorują prace, ponieważ reprezentują styl, nurt, rodzaj twórczości, który do nich przemawia, oraz artystów, którzy ją tworzą. Musisz stworzyć wyjątkową wizję marki wokół galerii i zespołu, w tym reprezentowanych artystów i kuratorów. Chodzi o komunikowanie swojej wyjątkowości, wizji i osobowości, czyli w gruncie rzeczy odpowiedzi na pytanie „dlaczego”: dlaczego tworzysz lub kuratorujesz właśnie takie prace.

Spójrzmy na dane

Gdy jako artysta odnajdziesz swój autentyczny twórczy głos i masz pasję do swoich prac, ludzie to czują. Gdy ktoś zakochuje się w twojej twórczości, gdy coś dla niego znaczy, gdy chce cię wspierać jako artystę… cena wciąż jest ważna, ale nikt nie porównuje cię już z innymi wydrukami A4 ani ze stockowymi grafikami z Redbubble i podobnych serwisów.

Musimy więc odłożyć na bok obawy w stylu: „tak, ale na Etsy można kupić wydruk A4 za około 27,50 € (30 $)”. Twoi kolekcjonerzy zdecydowali, że kupują twoje prace. Czy to znaczy, że możesz żądać dowolnej kwoty? Nie, twoje ceny powinny być podobne do cen innych autentycznych, oryginalnych prac artystów i galerii.

Prace i sklep z wydrukami: Quentin Monge

Na podstawie naszego bogatego doświadczenia rynkowego i danych opracowaliśmy zestaw cen, które odpowiadają stawkom rynkowym za wysokiej jakości oryginalną sztukę, drukowaną w profesjonalnym standardzie fine art przez oddanych swojej twórczości artystów. Zobacz te ceny tutaj.

Niezależnie od tego, czy twoja marka już istnieje, czy dopiero nad nią pracujesz, i czy jest to zajęcie dodatkowe, czy główne, niezwykle ważne jest, aby zacząć tę drogę we właściwy sposób. Oznacza to ustalanie właściwych cen i zapewnianie jakości na każdym etapie, która odpowiada oczekiwaniom wynikającym z tej ceny.

Komunikacja jest kluczowa

Nie wystarczy tworzyć prace wysokiej jakości i być oddanym swojej twórczości. Musisz tę jakość komunikować i pozycjonować swoją markę artystyczną właśnie w tym obszarze.

Apple, Mercedes i Nike mają produkty wysokiej jakości, ale ludzie wierzą w tę jakość tylko dzięki marketingowi i komunikacji, które budują postrzeganie marki. Tworzenie marki to nie sztuczka ani oszustwo – musisz spełniać składane obietnice. Jeśli jednak nie będziesz komunikować wysokiej jakości, nikt sam nie zgadnie, że twoja sztuka i wydruki są wysokiej jakości.

Możesz myśleć, że wystarczy spojrzeć na twoje prace, aby to zobaczyć, ale myślisz tak, bo wiesz, ile pracy w nie włożono. Zakładasz, że inni też to odgadną. Rzeczywistość jest taka, że nie odgadną.

Oto więc lista rzeczy, które polecamy, aby komunikować jakość swojej sztuki i wydruków, a tym samym swojej marki. Potraktuj ją jako punkt wyjścia:

Jak komunikować swoją markę

Miej stronę internetową wysokiej jakości

Ma czysty, nowoczesny design, który dobrze prezentuje obrazy i pozwala szybko nawigować

Grupuje twoje prace w cykle wokół tematów lub projektów

Wyjaśnia, kim jesteś i dlaczego tworzysz to, co tworzysz

Pokazuje twój proces twórczy i tło projektów

Pokazuje z bliska jakość wydruków i ram oraz innych sprzedawanych produktów

Oferuje szybką i niezawodną dostawę przy zakupie

Prezentuje prace w ładnych wnętrzach, aby kolekcjoner mógł wyobrazić sobie wydruk na ścianie. Polecamy do tego usługi takie jak Artplacer

Mów o zrównoważonym rozwoju. Wydruki wykonane u nas są neutralne pod względem emisji CO2, łącznie z dostawą.

Strona Kylera Steele’a, która realizuje wiele z poniższych kluczowych punktów

Używaj mediów społecznościowych, aby

Opowiadać o wszystkich etapach życia projektów: od pomysłów, przez badania, prace w toku, produkcję, przygotowanie wydruków i innych produktów… aż po premierę kolekcji (tzw. „drop”)

Mówić bezpośrednio do swoich odbiorców i nadawać swojej twórczości ludzką twarz

Pokazywać swoją osobowość. Ludzie kupują artystów. Zakup dzieła jest wyrazem tego, że to zrobili

Oferuj prace, które

I na koniec rzecz absolutnie kluczowa. Wyjaśnij, jak zakup wydruku pomaga ci dalej tworzyć, a jeśli prowadzisz galerię, jak zakup wspiera artystę. Trzeba dać ludziom naprawdę dobry powód, taki jak ten, aby podjęli decyzję o zakupie. To jest wezwanie do działania (CTA) i należy je regularnie powtarzać.

Unikaj drogi najmniejszego oporu

Czasem kusi, aby pójść drogą najmniejszego oporu i ominąć powyższą listę komunikacyjnych podstaw. Ta droga to przekonanie, że jeśli wycenisz prace nisko, to się sprzedadzą. To naprawdę nie jest dobry kierunek i zdecydowanie odradzamy takie myślenie. Nie tylko trudno będzie ci osiągnąć zysk, ale też sprzedajesz się za tanio po latach rozwijania umiejętności i budowania dorobku.

Budowanie marki i dotrzymywanie jej obietnic to sposób na zrównoważoną, długofalową karierę. Sprzedawanie ceną to zły ruch, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto zrobi to taniej, kto nie ma twoich kosztów, a zanim się zorientujesz, narzędzia AI pozwolą każdemu tworzyć własną generyczną sztukę.

AI nie tworzy jednak wyjątkowej sztuki – to agregacja tego, co już istnieje, bez autentycznego twórczego głosu. AI nie tworzy też artystów. Sztuka jest wyrazem ludzkiego doświadczenia, więc postaw siebie w centrum obrazu, uwierz w siebie i zbuduj markę artystyczną, która pozwoli ci właściwie wyceniać prace, odzwierciedlając jakość produktu i włożony wysiłek. Dzięki temu będziesz:

Dostarczać wydruki klientom na czas

Zwiększać liczbę powracających klientów i poleceń

Osiągać zyski, które możesz reinwestować w swoją twórczość

Jeśli chcesz zobaczyć świetne przykłady postów w mediach społecznościowych od artystów z silnymi markami, zajrzyj do tego artykułu.

Bezpłatne porady o marce i karierze artystycznej

Nie wierz nam na słowo! Posłuchaj pierwszego sezonu naszego podcastu z wywiadami z 10 świetnymi artystami, w tym kilkoma z naszych największych sprzedawców. W każdym odcinku dzielą się radami, jak zbudowali samowystarczalne kariery artystyczne, sprzedając online prace oryginalne i/lub wydruki.

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