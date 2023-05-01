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Ile kosztują gotowe ramy do dropshippingu?

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Nasze gotowe ramy do dropshippingu są wykonane z drewna i szkła. Profile dostępne są w trzech kolorach: czarnym, białym i dębowym. Możesz też zamówić wycięte i zamontowane kartonowe passe-partout w kolorze czarnym, białym, kremowym lub kości słoniowej. Poniżej znajdziesz ceny tych ram (podane w dolarach amerykańskich, USD):

Proporcje 1,41:1 (europejskie formaty A)

A4A3A2A1
$Sama rama$34.32$41.89$61.34$89.76
Rama + passe-partout$37.40$45.73$66.71$96.26

Proporcje 1:1 (kwadrat)

30x30 cm40x40 cm50x50 cm
$Sama rama$40.63$46.88$65.63
Rama + passe-partout$44.69$51.56$72.19

Proporcje 4:5

28x35 cm40x50 cm
$Sama rama$40.15$52.05
Rama + passe-partout$43.41$56.93

Proporcje 3:4

30x40 cm60x80 cm
$Sama rama$41.90$118.45
Rama + passe-partout$45.86$129.34

Proporcje 5:7

70x100 cm
$Sama rama$158.18
Rama + passe-partout$167.34

Proporcje 2:3

30x45 cm40x60 cm
$Sama rama$45$57.50
Rama + passe-partout$48.75$63.75

Dowiedz się więcej o naszych gotowych ramach tutaj

Zaktualizowano październik 2026

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