Ile kosztują gotowe ramy do dropshippingu?

Nasze gotowe ramy do dropshippingu są wykonane z drewna i szkła. Profile dostępne są w trzech kolorach: czarnym, białym i dębowym. Możesz też zamówić wycięte i zamontowane kartonowe passe-partout w kolorze czarnym, białym, kremowym lub kości słoniowej. Poniżej znajdziesz ceny tych ram (podane w dolarach amerykańskich, USD):
Proporcje 1,41:1 (europejskie formaty A)
|A4
|A3
|A2
|A1
|$
|Sama rama
|$34.32
|$41.89
|$61.34
|$89.76
|Rama + passe-partout
|$37.40
|$45.73
|$66.71
|$96.26
Proporcje 1:1 (kwadrat)
|30x30 cm
|40x40 cm
|50x50 cm
|$
|Sama rama
|$40.63
|$46.88
|$65.63
|Rama + passe-partout
|$44.69
|$51.56
|$72.19
Proporcje 4:5
|28x35 cm
|40x50 cm
|$
|Sama rama
|$40.15
|$52.05
|Rama + passe-partout
|$43.41
|$56.93
Proporcje 3:4
|30x40 cm
|60x80 cm
|$
|Sama rama
|$41.90
|$118.45
|Rama + passe-partout
|$45.86
|$129.34
Proporcje 5:7
|70x100 cm
|$
|Sama rama
|$158.18
|Rama + passe-partout
|$167.34
Proporcje 2:3
|30x45 cm
|40x60 cm
|$
|Sama rama
|$45
|$57.50
|Rama + passe-partout
|$48.75
|$63.75
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