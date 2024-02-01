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Jakie kolory passe-partout są dostępne do gotowych ram?

Gotowe ramy do dropshippingu pochodzą od marki Nielsen Quadrum. Przegląd oferowanych ram znajdziesz w tym artykule. Szczegóły dostępnych rozmiarów znajdziesz w tym artykule.

Produkty w gotowych ramach możesz zamówić wraz z passe-partout. Passe-partout wycinamy z bezkwasowej tektury o grubości 1400 mikronów, czyli 1,4 mm. Okno jest wycinane pod kątem 45°

Passe-partout dostępne są w 4 kolorach:

  • Czarny
  • Biały
  • Kość słoniowa (delikatnie złamana biel)
  • Kremowy

Poniżej znajdziesz zdjęcia pokazujące różnice w kolorach:

Zaktualizowano październik 2026

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