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Je kunstmerk en de prijs van je prints
Niveau 1: marketing voor de lancering van je printwinkel
Niveau 3: creëer koopurgentie met een tijdelijke printverkoop
Niveau 2: 101-gids marketing voor je printwinkel
Krijgt mijn klant zeker geen factuur met de printkosten?
Moeten mijn klanten aan de grens iets betalen?
Waarom Shopify het beste e-commerceplatform voor kunstverkoop is
Waarom verandert de breedte van mijn print met de hoogte?
Waarom moet ik mijn kunstbestanden naar creativehub uploaden?
Wie ontvangt ordermeldingen en track-and-trace: mijn koper of ik?
Waar zie ik alle printproducten in mijn creativehub-account?
Staat een geïmporteerd product automatisch live op mijn website?
Welke websites kan ik aan creativehub koppelen?
Welke print- en lijstproducten kan ik dropshippen?
Welke productafbeeldingen worden geïmporteerd naar mijn webshop?
Wat kost een certificaat en een digitale handtekening?
Wat is een gepersonaliseerde insert?
Welke informatie zet ik op mijn gepersonaliseerde insert?
Welke bestandsformaten upload ik naar creativehub?
Welke PPI moeten mijn bestanden hebben voor printproducten?
Wat betekent de afhandelingsstatus van een order?
Hoe ziet de dropshippingverpakking eruit?
Welke branding kan ik toevoegen aan mijn dropshippingorders?
Welke productgegevens worden in mijn webshop geïmporteerd?
Wat zijn de afhandelingskosten van creativehub-dropshipping?
Wat zijn creativehub-SKU’s en hoe werken ze?
Waarom moet ik mijn betaalkaart verifiëren voor dropshipping?
Waarom toont creativehub btw of omzetbelasting per variant?
Welke kosten zitten in het bedrag onder ‘Your cost’?
Mijn order staat in creativehub als ‘suspended’ (opgeschort)
Waarom hebben mijn geïmporteerde producten Squarespace-SKU’s?
Zo controleer je of je creativehub-SKU matcht met je webshop
Printproducten instellen met een handtekening op de print
Shopify importeert mijn verzendkosten of verzendprofielen niet
De betaling voor mijn dropshippingorder is mislukt
Hoe vernieuw ik de koppeling tussen mijn webshop en creativehub?
Waarom worden mijn producten niet in WooCommerce geïmporteerd?
Waarom worden mijn producten niet in Squarespace geïmporteerd?
Wat kosten de kant-en-klare lijsten voor dropshipping?
Welke formaten kant-en-klare lijsten zijn er voor dropshipping?
Op welk papier printen jullie inserts en echtheidscertificaten?
Geen track-and-trace ontvangen voor de order van mijn klant
Print verkocht, maar geen dropshippingorder in creativehub
Wat is het grootste printformaat dat ik kan dropshippen?
Moeten bestandsnamen op mijn website en in creativehub matchen?
Welke kleuren passe-partout zijn er voor dropshippinglijsten?
Handmatig dropshippingproducten bestellen in creativehub
Hoe koppel ik varianten van mijn gelimiteerde editie?
Hoe voeg ik lijsten toe aan mijn printproducten?
Kan ik bestanden hernoemen in creativehub?
Hoe verkoop ik online kunst met Wix?
Waar vind ik de track-and-trace van mijn dropshippingorders?
Kan ik landen uitsluiten van de afhandeling van kunstverkopen?
Hoe ontwerp ik mijn gepersonaliseerde insert voor dropshipping?
Hoe koppel ik mijn website aan creativehub via de API?
Hoe verkoop ik online kunst met WooCommerce?
Hoe verkoop ik online kunst met TikTok?
Wat zijn productvarianten en hoe maak ik ze aan?
Hoeveel ontwerpen zijn er voor echtheidscertificaten?
Wanneer verschijnen mijn printverkopen in creativehub?
Verzendkosten bij dropshipping: per order of per item?
Hoe houdt creativehub mijn gelimiteerde edities bij?
Hoe werken printformaten in creativehub?
Hoe stel ik verzendkosten in op mijn website?
Wat is DDP en hoe betaal ik de belasting van mijn klant vooraf?
Hoe verkoop ik online kunst met Etsy?
Is mijn website gekoppeld aan jullie dropshippingservice?
Hoe voeg ik randen toe aan printproducten in creativehub?
Hoe verkoop ik online kunst met Squarespace?
Mijn product toont cm en inches: hoe kies ik één maateenheid?
Hoe worden mijn dropshippingorders verpakt?
Mijn order is opgeschort wegens ‘no matching SKUs’
Hoe kies ik het print- en papiertype voor mijn dropshipping?
Hoe verkoop ik één kunstwerk in verschillende formaten?
Waarom tonen mijn Etsy-producten een voorraad van 999?
Mijn dropshippingorder is niet bezorgd: is hij zoekgeraakt?
Waar vind ik mijn dropshippingorders in creativehub?
Kunstprints dropshippen met Wix & creativehub
Overschrijft een herimport mijn aanpassingen op de website?
Zijn er standaardformaten of kan ik elk printformaat aanmaken?
Moet ik na het toevoegen van een insert opnieuw importeren?
Moet ik mijn order in mijn webshop als afgehandeld markeren?
Krijgen creativehub-producten een Shopify-fulfilmentlocatie?
Moet ik voor elke formaatvariant een apart bestand uploaden?
Verdwijnen geïmporteerde producten als ik de app opnieuw koppel?
Wat zijn de levertijden (SLA) voor dropshippingorders?
Een order is beschadigd of met een defect bij mijn klant bezorgd
Voor welke landen kan ik belastingen vooraf betalen (DDP)?
Kan ik het bestand wijzigen van een al geïmporteerd product?
Producten importeren van creativehub naar mijn webshop lukt niet
Ik kan mijn geïmporteerde producten niet vinden in mijn Etsy-shop
Waarom kan ik WooCommerce niet koppelen aan creativehub?
Kan ik een echtheidscertificaat meesturen met dropshippingorders?
Kan ik een gelimiteerde editie buiten mijn website verkopen?
Formaten en prijzen voor meerdere bestanden tegelijk instellen
Kan ik een dropshipping-testorder plaatsen op creativehub?
Kan ik stalen bestellen van de papiersoorten voor dropshipping?
Kan ik mijn klanten het papier voor hun print laten kiezen?
Een gepersonaliseerde insert uploaden en aan je prints koppelen
Ik verkoop werk van meerdere kunstenaars: meerdere certificaten?
Kan ik een handtekening en editienummer op prints laten printen?
Kan ik per variant van een product een ander papier kiezen?
Kan ik het verzendadres van mijn klant wijzigen?
Kan ik een dropshippingorder annuleren?
Kan ik branding toevoegen aan het echtheidscertificaat?
Welke vervoerders gebruiken jullie voor dropshippingorders?
Mijn dropshippingorder heeft de status ‘card required’
Waar stel ik branding in voor mijn dropshippingorders?
Van welk materiaal zijn de kant-en-klare dropshippinglijsten?
Zo kies je de formaten van je kunstprints om online te verkopen
Waar vind ik de factuur voor dropshippingorders in creativehub?
101-gids: marketingchecklist voor je printwinkel
Hoe bepaal je de prijs van je kunstprints voor online verkoop?
Beste website templates voor galeries: kunst online verkopen
Beste website templates voor kunstenaars: kunst online verkopen
Hoe breed maak je de randen van een fine art print?
Hoe je online je kunst verkoopt met theprintspace
Ontdek hoe onze online kunstverkoop Shopify app werkt
Verkoop je kunst online in 7 makkelijke stappen
Hoe je je account instelt om online kunst te verkopen
Hoe verbind ik mijn account met de Shopify app?
Hoe pas ik verkoopinstellingen toe op de bestanden die ik wil verkopen?
Hoe importeer ik kunstafdruk producten in mijn Shopify-winkel?
Kan ik de verkoopinstellingen die ik heb toegepast wijzigen?
Kan ik mijn printartikelen aanpassen in mijn webwinkel?
Waar worden mijn kunstprint bestellingen verwerkt?
Hoe ziet het verpakkingsmateriaal voor verzending eruit?
Hoe werken betalingen bij kunstdruk verkoop?
Wat zijn de verzendkosten voor verkochte prints die zijn verwerkt met theprintspace?
Wat is het verwerkingsproces bij kunstdruk verkoop?
Waar kan ik de verkopen zien die zijn gemaakt via Shopify?
In welke valuta wordt mijn kunst verkocht bij het gebruik van de kunstdruk verkoop verwerkingsdienst?
Hoe pas ik beperkte oplage certificaten toe op bestanden?
Hoe ziet het certificaat van beperkte oplage eruit die de klant ontvangt?
Wat gebeurt er wanneer mijn afdruk met beperkte oplage is uitverkocht?
Als ik een terugbetaling ontvang voor een beperkte oplage, worden de verkoopinstellingen in creativehub dan bijgewerkt?