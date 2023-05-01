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Mijn dropshippingorder is niet bezorgd: is hij zoekgeraakt?

Raken prints zoek tijdens de verzending, dan printen we de order opnieuw en sturen we hem op onze kosten naar je klant.

Een zending geldt als zoekgeraakt wanneer de track-and-trace-link gedurende het aantal dagen in de tabel hieronder geen beweging toont:

VerzendbestemmingPostverzending (werkdagen zonder update)Koeriersverzending (werkdagen zonder update)
Verenigd Koninkrijk83
Duitsland83
Europa (EU)145
Europa (EER & CH)145
Noord-Amerika (VS, CA)n.v.t.7
Rest van de wereldn.v.t.10
Bijgewerkt op oktober 2026

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