Waarom hebben mijn geïmporteerde producten Squarespace-SKU’s?

Wanneer je producten naar Squarespace importeert, krijgen ze een creativehub-SKU: de code waarmee wij orders in ons productiesysteem ophalen.

Heb je het importproces correct gevolgd, maar hebben je Squarespace-producten Squarespace-SKU’s (herkenbaar aan het voorvoegsel SQ, bijvoorbeeld SQ6826241), dan heb je het product verkeerd te koop gezet op je site.

Er zijn twee mogelijke oorzaken:

De eerste oorzaak kan zijn dat je de variantgegevens voor ‘print only’ (alleen print) of ‘frames’ (lijsten) hebt verwijderd. Als je dat doet, zet Squarespace de SKU terug naar een Squarespace-SKU. Zorg in dat geval dat je de creativehub-SKU opnieuw toevoegt, anders ontvangen wij je orders niet.

De tweede oorzaak kan zijn dat je het geïmporteerde product hebt ‘geselecteerd’ en daarna op ‘Add product’ (product toevoegen) hebt geklikt. Daarmee zet je het product niet te koop op je site, maar maak je een handmatig product aan dat een Squarespace-SKU krijgt.