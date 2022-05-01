Beste website templates voor kunstenaars: kunst online verkopen

Samenvatting

We raden je aan dit artikel helemaal te lezen voor ons advies over het kiezen van het beste template voor je online kunstwinkel. Wil je toch snel advies, dan heb je het hier:

Platform Het beste voor? Template-aanbeveling 1 Template-aanbeveling 2 Shopify Bijna alles! Het is ons favoriete platform. Makkelijk op te zetten met goede templates. De beste e-commercefuncties in zijn klasse Highlight ($250) Studio (gratis) Squarespace Goed om mee te beginnen, een aantal degelijke templates. Vrij voorspelbaar design. Talva (gratis) Stanton (gratis) WordPress/ WooCommerce Het beste voor ontwerpvrijheid. Niet het makkelijkst op te zetten, maar er zijn veel webontwikkelaars die kunnen helpen. A.R.T. ($69) Elegant ($59)

Aan de slag

Ben je een individuele kunstenaar, dan ben je hier op de juiste plek voor een paar goede aanbevelingen voor website templates! Ben je een galerie, of maak je een site die het werk van meerdere kunstenaars toont, kijk dan naar ons bijbehorende artikel: De beste website templates voor galeries om kunst online te verkopen.

Voordat we verdergaan: kleuren, lettertypes en knopstijlen van templates kun je aanpassen aan jouw stijl, dus probeer daar doorheen te kijken en let vooral op de structuur van de site, de beschikbare pagina’s en de manieren waarop je je content kunt indelen. De verhoudingen van afbeeldingen kun je ook aanpassen, en we laten je in dit artikel zien hoe je dat doet.

Houd wel in gedachten dat deze templates er zo mooi uitzien omdat ze met hun specifieke stijl in het achterhoofd zijn ontworpen. Bij het kiezen van een template moet je dus bedenken hoe de vormgeving zou passen als je de kleuren, lettertypes, lettergroottes, knopstijlen en beeldverhoudingen enzovoort verandert. Daarom is het verstandig om een template te kiezen dat al dicht bij het eindresultaat zit dat je wilt.

Voel je je niet zo zeker over zelf ontwerpen, dan raden we je aan een template uit deze lijst te kiezen dat dicht bij wat je nodig hebt zit, en vervolgens een ontwerper 1 à 2 dagen in te huren om het template op een werkende manier aan te passen.

Platformkeuze

Wat de keuze van het platform betreft, als je nog nergens een account hebt, is dit ons advies:

Shopify is over het geheel genomen het beste platform, en dan met name het thema Highlight. Deze combinatie heeft alles wat je nodig hebt en meer voor de perfecte webshop en website. Verderop in dit artikel lees je meer details.

Wij vinden Squarespace een prima optie voor de individuele kunstenaar, omdat het veel strakke, smaakvolle ontwerpen heeft die direct klaar zijn voor gebruik en je je afbeeldingen of kunstwerken in de winkel in categorieën kunt groeperen. De sites hebben opties voor portfolio- en projectpagina’s, mooie blogontwerpen en ook het afrekenen in de winkel is redelijk eenvoudig.

Daarbij moet gezegd dat je dat allemaal ook op Shopify kunt doen, en meer. Zowel Shopify als Squarespace zijn plug-and-play-systemen, waardoor ze voor iedereen heel makkelijk te gebruiken zijn. Shopify is de duidelijke leider in e-commerce, met veel betere afrekenopties die drempels voor je kopers wegnemen, superieure functies voor orderafhandeling en -beheer, en meer integraties met kanalen zoals TikTok, Instagram enzovoort. Heb je een complexere sitestructuur nodig, zoals de mogelijkheid om collecties op meerdere manieren te presenteren, dan loopt Shopify ook op dat vlak voorop.

WordPress en WooCommerce bieden veel meer opties qua templates. Anders dan Shopify en Squarespace is WordPress open source, wat betekent dat je een site vanaf de grond kunt opbouwen met weinig beperkingen. Kun je niet goed programmeren, dan zijn er ook talloze webontwikkelaars die je voor weinig geld helpen met aanpassingen.

Uiteindelijk bepaal jij welke het beste bij je past. De meningen die we hier geven zijn persoonlijk, en we vinden alle platforms om verschillende redenen goed. Shopify & Squarespace zijn qua prijs identiek, ongeveer € 28 per maand voor de functies die je als individuele kunstenaar nodig hebt voor e-commerce. WooCommerce is open source en dus goedkoper. Bij alle platforms betaal je transactiekosten voor kaartbetalingen als je een print verkoopt; een vergelijking van die kosten valt buiten dit artikel.

Aanbevolen templates voor Shopify

Optie 1: Highlight

We zijn dol op het thema Highlight. Het is strak en minimalistisch en heeft veel uitstekende parallax-scroleffecten die de site een echt kwaliteitsgevoel geven. Het is soepel, goed gebouwd en veelzijdig. Je kunt je werk in verschillende collecties onderbrengen en op verschillende manieren laten filteren. Er zijn ook opties voor redactionele pagina’s, te zien in de templatedemo hieronder. Tot slot vinden we de vrijheid waarmee de afbeeldingen zijn ingedeeld heel prettig; het vermijdt het rasterachtige gevoel van veel templates, zodat het meer als een kunstgalerie aanvoelt. Bovendien heb je geen problemen met afbeeldingen met verschillende verhoudingen. Hier een korte videopreview:

Dit thema heeft een sterke eigen designpersoonlijkheid en is zeker niet saai, dus het zal niet naar ieders smaak zijn. Met $250 is dit template niet de goedkoopste optie, maar voor ons is het de investering waard. Het is het toppunt van kwaliteit in templateontwerp en -bouw, en we geloven dat de hogere conversie die investering in je eerste jaar vele malen terugbetaalt. Al met al heeft dit template alles wat je nodig hebt en is het onze nummer 1-aanbeveling. Kies dit en je hebt een geweldige online kunstwinkel!

Optie 2: Studio

Dan nu een template dat we ook aanbevelen voor galeries, en dit is nog gratis ook! Het mooie van een template dat ook voor een galerie zou kunnen dienen, is dat het voor beide doelen uitstekend werkt. Zijn sommige pagina’s overbodig voor jou als individuele kunstenaar, dan zet je ze makkelijk uit en misschien heb je er later nog iets aan. Studio is een relaxed, licht decoratief template. Dit zijn de kenmerken van Studio:

De homepage voelt lekker strak en laat de beelden het werk doen

Er zijn gekleurde uitgelichte panelen om de aandacht op een bepaald project te richten

En er zijn uitstekende redactionele opties om je werk in context te plaatsen, wat, zoals we regelmatig herhalen, essentieel is om de interesse van verzamelaars te wekken.

Er zijn ook deze mooie CTA’s (call-to-action-knoppen) op de homepage:

Die kunnen naar contentpagina’s leiden voor meer diepgaande context:

Hier heb je uitstekende opties voor redactionele elementen.

Tot slot zijn de productpagina’s lekker simpel. Ben je fotograaf, dan zou je de CSS kunnen aanpassen zodat afbeeldingen overal op de site in hun oorspronkelijke verhouding worden getoond, in plaats van bijgesneden en gedwongen in een identiek raster zoals hieronder. Dit is belangrijk voor kunstenaars met werken in verschillende formaten, bijvoorbeeld fotografen die zowel liggend als staand fotograferen, wat vrijwel altijd het geval is.

Aanbevolen templates voor Squarespace

Optie 1: Talva

Het Talva-template heeft pagina’s met mozaïekachtige portfolio’s voor afbeeldingen met verschillende verhoudingen, wat geweldig is. Het is strak en makkelijk leesbaar, heeft mooie typografie en toont de afbeeldingen groot; als je erop klikt gaan ze op volledig scherm. De homepage richt zich puur op de beelden en de projectpagina’s hebben een overzichtspagina met al je projecten. Elke pagina kun je uitbreiden met extra blokken om meer content toe te voegen.

Standaard hebben de winkelpagina’s en de portfoliopagina’s vierkante beeldcontainers, wat betekent dat het template je afbeeldingen bijsnijdt als ze niet vierkant zijn. We raden aan dit te vermijden door de afbeeldingen in hun eigen verhouding te tonen, dus zonder bijsnijden. Open hiervoor in je Squarespace-account Design > Custom CSS en plak de volgende code:

.products-flex-container > .list-grid > .grid-item > .grid-image .grid-image-cover { object-fit: contain !important; } .ProductItem-gallery-slides .ProductItem-gallery-slides-item-image { object-fit: contain !important; } .portfolio-grid-basic > .grid-item > .grid-image img { object-fit: contain !important; }

Let op: bij andere templates kan deze code iets afwijken, maar iedereen met CSS-kennis kan de code aanpassen.

Hier zie je het template in actie met de homepage, het portfolio, de projectpagina en de winkel.

Op de productdetailpagina, dus wanneer je op de hoofdpagina van de winkel op een product klikt om het formaat van de print te kiezen, pas je dit aan en kies je de carrousel-optie:

De reden hiervoor is dat het template de voorbeeldafbeeldingen automatisch aanpast en de juiste muurpreview toont voor het printformaat dat in het dropdownmenu is geselecteerd.

Opmerking: wij hebben de hero-afbeelding op de homepage toegevoegd als een van de vooraf ingestelde blokken:

Die zat niet standaard in het template. Het is belangrijk, maar niet absoluut noodzakelijk, dat je je template kunt aanpassen met kant-en-klare blokken, maar pas op dat het ontwerp niet gaat afdrijven van de nette balans die het heeft als je het net installeert. Twijfel je, dan kun je een ontwerper 1 à 2 dagen betalen om extra secties toe te voegen en waar nodig aanpassingen te doen.

Optie 2: Stanton

Als alternatief template vinden we Stanton ook goed, omdat het dezelfde functies heeft, maar de homepage ruimte biedt voor meer informatie over elk project. Dat geeft het een meer redactionele stijl en uitstraling. Dezelfde CSS-aanpassingen zijn mogelijk om te zorgen dat de afbeeldingen niet worden bijgesneden. Bekijk hier de stijl van de homepage:

Aanbevolen templates voor WooCommerce/ WordPress

Kies je voor een WordPress-site, dan wordt het e-commercedeel (afrekenen, producten, orderdatabase enzovoort) aangedreven door WooCommerce. Je koopt dus een thema voor WordPress voor je hele website, al dan niet met een winkelgedeelte. Heeft het een winkelgedeelte, dan zijn de meeste WordPress-thema’s ontworpen om met WooCommerce te werken. Heeft het dat niet, of mist het de juiste functies, dan kun je bij WooCommerce een thema voor het winkelgedeelte halen.

We zijn dol op WordPress vanwege de flexibiliteit, maar het is moeilijker in gebruik. Het is minder plug-and-play dan Shopify of Squarespace. Wat je er wel voor krijgt, is de mogelijkheid om een website vanaf de grond op te bouwen en precies aan te passen aan jouw wensen.

Optie 1: ART

We vinden het template ART echt goed; we bevelen het ook aan voor galeries. Zoals de naam al doet vermoeden heeft dit veelzijdige template een versie die speciaal voor kunstenaars is gebouwd. Het ontwerp is strak en mooi en laat je beelden echt opvallen. Het heeft ook mooie functies zoals viewing rooms, redactionele pagina’s en een blog waarmee je je werk in context kunt plaatsen. Om te beginnen kies je simpelweg het ART-template, gebruik je de versie Art Gallery en verwijder je de pagina’s die je niet nodig hebt.

Je kunt ook beginnen met de versie Design Agency, die een aantal pagina’s heeft die de beelden echt laten spreken en de tekst er elegant omheen plaatsen. Daarna kun je pagina’s uit andere versies van het thema toevoegen om precies te maken wat je wilt.

Optie 2: Elegant

Onze volgende aanbeveling voor WordPress is het template Elegant, dat precies doet wat de naam belooft! Het geeft je beelden een elegante look-and-feel, anders dan het minimalistische fine art gevoel van het ART-template hierboven. Het heeft ook veel paginaopties om uit te kiezen, zodat je precies kunt samenstellen wat je nodig hebt.

Misschien wil je de header kleiner maken, omdat die veel ruimte inneemt, maar de bedoeling is dat je er een afbeelding plaatst met de tekst eroverheen. Kies daarvoor een afbeelding die heel licht of heel donker is en zet er contrasterende tekst op. Let op: kies hiervoor een afbeelding die niet met de tekst vecht, zoals in het voorbeeld dat zij leveren:

Het belangrijkste is dat je zo snel mogelijk iets lanceert en de content daarna gaandeweg verbetert. Geloof ons, als veteranen van letterlijk 1000 websitebouwprojecten: je hebt nooit al de content nodig die je aanvankelijk denkt, dus als je die eerst maakt, verspil je uiteindelijk je tijd.

Het belangrijkste is om met een duidelijk plan in actie te komen. Daarom hebben we ons 3-dagenplan geschreven om je kunstwinkel te lanceren! Lees het, en lanceer je nieuwe winkel!