Hoe koppel ik varianten van mijn gelimiteerde editie?

Je kunt de varianten van je gelimiteerde editie aan elkaar koppelen. Je hebt bijvoorbeeld een A4-variant met alleen de print en een ingelijste A4-variant. Je kunt ervoor kiezen om die als dezelfde editie te laten tellen.

Elke keer dat je een nieuwe printvariant toevoegt, kennen we er een letter aan toe. Heb je bijvoorbeeld 2 varianten, dan is de eerste A en de tweede B. Zo ziet dat eruit:

Hebben varianten dezelfde letter, dan is de editie gekoppeld. Om de letter van een variant te wijzigen, kies je in het uitklapmenu de gewenste letter:

Ben je al halverwege een editie, dus zijn er al prints uit die editie verkocht, en wil je de editie aan een andere variant koppelen, dan bepaalt de letter waarmee je ze koppelt welke instellingen de samengevoegde editie overneemt.

Let op: wanneer je producten naar je webshop importeert, wordt de voorraad gelijk verdeeld over de gekoppelde varianten. Koppel je dus 3 varianten van een editie van 100, dan wordt de voorraad per variant in Shopify verdeeld in 34, 33 en 33. Raakt één variant op omdat die vaker wordt gekocht, dan kun je de voorraad aan de Shopify-kant aanpassen. Dat gebeurt niet automatisch. Wil je dat het automatisch gebeurt, dan kun je deze app gebruiken. We raden dit aan als je van plan bent in korte tijd heel grote aantallen te verkopen.